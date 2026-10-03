Mitsubishi Outlander thế hệ mới có thể ra mắt vào năm 2028 với hệ truyền động PHEV

Outlander thế hệ mới có thể thay đổi mạnh về thiết kế

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư đã có mặt trên thị trường từ năm 2021 và vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của hãng. Tại Mỹ, Outlander bán được 35.895 xe trong năm vừa qua, giảm đáng kể so với mức 45.253 xe của năm trước đó. Dù doanh số đi xuống, đây vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tại thị trường này.

Theo một báo cáo từ Nhật Bản, Outlander thế hệ thứ năm có thể lấy cảm hứng thiết kế từ Elevance Concept từng được Mitsubishi giới thiệu. Dù có kích thước và kiểu dáng tổng thể tương đồng với Outlander hiện tại, Elevance Concept sở hữu diện mạo hiện đại và táo bạo hơn.

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ năm mang thiết kế độc đáo

Phần đầu xe có thể được phát triển với cụm đèn pha và đèn LED ban ngày thiết kế mới, kéo dài theo chiều dọc xuống khu vực cản trước. Lưới tản nhiệt sơn đồng màu thân xe cũng được cho là một trong những chi tiết có thể xuất hiện trên phiên bản thương mại.

Elevance Concept còn gây chú ý với khu vực cửa kính bên hông rất lớn, tuy nhiên chi tiết này nhiều khả năng sẽ không được giữ nguyên khi chuyển sang xe sản xuất hàng loạt. Ở phía sau, Outlander mới có thể sử dụng dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng đuôi xe, kết hợp với cụm đèn hậu mở rộng lên cột D và hai bên thân xe.

Mitsubishi Outlander 2028 có thể dùng 4 mô-tơ điện

Thay đổi đáng chú ý hơn có thể nằm bên dưới nắp ca-pô. Outlander PHEV hiện tại sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion 22,7 kWh. Hệ thống này sản sinh tổng công suất 297 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm, đồng thời cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa khoảng 106 km.

Ở thế hệ thứ năm, Mitsubishi được cho là có thể bổ sung thêm hai mô-tơ điện, nâng tổng số mô-tơ lên 4. Cấu hình này không chỉ giúp tăng hiệu suất mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC) thế hệ mới.

Với 4 mô-tơ điện, hệ thống S-AWC có thể kiểm soát lực kéo tới từng bánh xe một cách chính xác hơn, qua đó cải thiện khả năng vận hành và độ ổn định của chiếc SUV. Công nghệ này từng được Mitsubishi trình diễn trên Elevance Concept.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, Outlander thế hệ mới có thể xuất hiện vào khoảng năm 2028. Tuy nhiên, các thông tin hiện tại vẫn chủ yếu dựa trên báo cáo và nguồn tin chưa được Mitsubishi xác nhận chính thức, do đó thiết kế cũng như thông số hệ truyền động của xe có thể tiếp tục thay đổi trước khi ra mắt.