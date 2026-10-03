English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mitsubishi Outlander thế hệ mới có thể ra mắt vào năm 2028 với hệ truyền động PHEV

Thứ Bảy, 06:00, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mitsubishi Outlander thế hệ thứ năm dự kiến có thể trình làng vào năm 2028. Mẫu SUV mới được kỳ vọng sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ Elevance Concept cùng hệ truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) mạnh mẽ hơn, với khả năng sử dụng tới 4 mô-tơ điện.

Outlander thế hệ mới có thể thay đổi mạnh về thiết kế

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ tư đã có mặt trên thị trường từ năm 2021 và vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của hãng. Tại Mỹ, Outlander bán được 35.895 xe trong năm vừa qua, giảm đáng kể so với mức 45.253 xe của năm trước đó. Dù doanh số đi xuống, đây vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tại thị trường này. 

Theo một báo cáo từ Nhật Bản, Outlander thế hệ thứ năm có thể lấy cảm hứng thiết kế từ Elevance Concept từng được Mitsubishi giới thiệu. Dù có kích thước và kiểu dáng tổng thể tương đồng với Outlander hiện tại, Elevance Concept sở hữu diện mạo hiện đại và táo bạo hơn.

mitsubishi outlander the he moi co the ra mat vao nam 2028 voi he truyen dong phev hinh anh 1
Mitsubishi Outlander thế hệ thứ năm mang thiết kế độc đáo
mitsubishi outlander the he moi co the ra mat vao nam 2028 voi he truyen dong phev hinh anh 2

Phần đầu xe có thể được phát triển với cụm đèn pha và đèn LED ban ngày thiết kế mới, kéo dài theo chiều dọc xuống khu vực cản trước. Lưới tản nhiệt sơn đồng màu thân xe cũng được cho là một trong những chi tiết có thể xuất hiện trên phiên bản thương mại.

Elevance Concept còn gây chú ý với khu vực cửa kính bên hông rất lớn, tuy nhiên chi tiết này nhiều khả năng sẽ không được giữ nguyên khi chuyển sang xe sản xuất hàng loạt. Ở phía sau, Outlander mới có thể sử dụng dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng đuôi xe, kết hợp với cụm đèn hậu mở rộng lên cột D và hai bên thân xe. 

Mitsubishi Outlander 2028 có thể dùng 4 mô-tơ điện

Thay đổi đáng chú ý hơn có thể nằm bên dưới nắp ca-pô. Outlander PHEV hiện tại sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện và cụm pin lithium-ion 22,7 kWh. Hệ thống này sản sinh tổng công suất 297 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm, đồng thời cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa khoảng 106 km. 

mitsubishi outlander the he moi co the ra mat vao nam 2028 voi he truyen dong phev hinh anh 3

Ở thế hệ thứ năm, Mitsubishi được cho là có thể bổ sung thêm hai mô-tơ điện, nâng tổng số mô-tơ lên 4. Cấu hình này không chỉ giúp tăng hiệu suất mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống dẫn động bốn bánh Super All-Wheel Control (S-AWC) thế hệ mới.

mitsubishi outlander the he moi co the ra mat vao nam 2028 voi he truyen dong phev hinh anh 4

Với 4 mô-tơ điện, hệ thống S-AWC có thể kiểm soát lực kéo tới từng bánh xe một cách chính xác hơn, qua đó cải thiện khả năng vận hành và độ ổn định của chiếc SUV. Công nghệ này từng được Mitsubishi trình diễn trên Elevance Concept. 

Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, Outlander thế hệ mới có thể xuất hiện vào khoảng năm 2028. Tuy nhiên, các thông tin hiện tại vẫn chủ yếu dựa trên báo cáo và nguồn tin chưa được Mitsubishi xác nhận chính thức, do đó thiết kế cũng như thông số hệ truyền động của xe có thể tiếp tục thay đổi trước khi ra mắt.

mitsubishi outlander the he moi co the ra mat vao nam 2028 voi he truyen dong phev hinh anh 5
CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mitsubishi Motors Việt Nam tăng nguồn cung phụ tùng cho miền Bắc
Mitsubishi Motors Việt Nam tăng nguồn cung phụ tùng cho miền Bắc

VOV.VN - Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức đưa kho phụ tùng mới tại Hải Phòng vào hoạt động, đảm bảo nguồn cung ổn định cho khu vực miền Bắc và giúp rút ngắn tối đa thời gian sửa chữa xe cho khách hàng.

Mitsubishi Motors Việt Nam tăng nguồn cung phụ tùng cho miền Bắc

Mitsubishi Motors Việt Nam tăng nguồn cung phụ tùng cho miền Bắc

VOV.VN - Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức đưa kho phụ tùng mới tại Hải Phòng vào hoạt động, đảm bảo nguồn cung ổn định cho khu vực miền Bắc và giúp rút ngắn tối đa thời gian sửa chữa xe cho khách hàng.

Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất
Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất

VOV.VN - Dòng xe bán tải bán chạy nhất nước Mỹ là Ford F-Serie trong 49 năm với doanh số 828.832 chiếc vào năm 2025 đang phải tạm dừng sản xuất. Mẫu F-150 đóng vai trò rất lớn trong thành công này, vì vậy việc nhà sản xuất ô tô tạm dừng một số dây chuyền sản xuất là điều đáng lo ngại.

Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất

Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất

VOV.VN - Dòng xe bán tải bán chạy nhất nước Mỹ là Ford F-Serie trong 49 năm với doanh số 828.832 chiếc vào năm 2025 đang phải tạm dừng sản xuất. Mẫu F-150 đóng vai trò rất lớn trong thành công này, vì vậy việc nhà sản xuất ô tô tạm dừng một số dây chuyền sản xuất là điều đáng lo ngại.

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập
Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV đô thị tiếp tục nóng lên. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, kéo giá thực tế của một số phiên bản xuống dưới 500 triệu đồng.

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV đô thị tiếp tục nóng lên. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, kéo giá thực tế của một số phiên bản xuống dưới 500 triệu đồng.

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?
Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

Nhập khẩu hơn 168.000 ô tô, liệu xe trong nước có bị chèn ép?

VOV.VN - Hơn 168.000 ô tô đã được nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng của năm 2026, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng ô tô trong nước cũng tăng tới 24%. Những con số này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước đang bước sang giai đoạn quyết liệt hơn.

Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9
Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam tiếp tục bùng nổ cuộc đua ưu đãi cực lớn. Hàng loạt tên tuổi ăn khách đồng loạt tung chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng quà đi kèm và giảm giá trực tiếp tiền mặt lên tới 117 triệu đồng để kích cầu tiêu dùng.

Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9

Loạt xe MPV giá rẻ tiếp tục giảm giá sâu trong tháng 9

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam tiếp tục bùng nổ cuộc đua ưu đãi cực lớn. Hàng loạt tên tuổi ăn khách đồng loạt tung chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng quà đi kèm và giảm giá trực tiếp tiền mặt lên tới 117 triệu đồng để kích cầu tiêu dùng.

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng
Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ưu đãi ở nhóm xe gầm cao đô thị. Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda và Hyundai đồng loạt tung chính sách hỗ trợ tiền mặt hoặc lệ phí trước bạ.

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ưu đãi ở nhóm xe gầm cao đô thị. Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda và Hyundai đồng loạt tung chính sách hỗ trợ tiền mặt hoặc lệ phí trước bạ.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn