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Honda ra mắt 5 mô tô phân khối lớn tại Việt Nam, giá từ 199 triệu đồng

Thứ Sáu, 06:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật cho năm 2026, Honda Việt Nam đã giới thiệu 5 mẫu xe mô tô phân khối lớn mới gồm: CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên các mẫu mô tô này nằm ở hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch.

Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm mô tô phân khối lớn dành cho năm 2026, gồm 5 mẫu xe: CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R. Trong đó, toàn bộ các mẫu xe mới đều được trang bị hệ thống ly hợp điện tử Honda E-Clutch, đồng thời cũng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

Theo đó, việc phổ cập hệ thống ly hợp điện tử E-Clutch cho các mẫu xe mô tô tầm trung cũng giúp người dùng đơn giản hóa thao tác điều khiển, giảm bớt rào cản cho người mới làm quen, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang có dần tăng nhu cầu với các dòng xe cao cấp hơn. 

honda ra mat 5 mo to phan khoi lon tai viet nam, gia tu 199 trieu dong hinh anh 1
Cả hai mẫu xe với động cơ 650cc này đều trang bị tính năng kết nối thông minh qua ứng dụng Honda RoadSync, có thể hỗ trợ hiển thị trên màn hình màu TFT 5-inch, hỗ trợ dẫn đường từng chặng, nhận cuộc gọi và nghe nhạc.

Trong đó, bộ đôi CBR650R và CB650R đều kế thừa những giá trị cốt lõi của Honda. Mẫu CBR650R mang đậm DNA xe đua thể thao lấy cảm hứng trực tiếp từ CBR1000RR-R Fireblade với dàn áo sắc nét, cụm đèn pha LED đôi và bộ tem 3 màu mang tính biểu tượng của đội đua Honda. Trong khi đó, CB650R hướng tới nhóm khách hàng yêu thích sự tinh tế, mang phong cách Neo Sports Café đặc trưng.

Cả hai mẫu xe với động cơ 650cc này đều trang bị tính năng kết nối thông minh qua ứng dụng Honda RoadSync, có thể hỗ trợ hiển thị trên màn hình màu TFT 5-inch, hỗ trợ dẫn đường từng chặng, nhận cuộc gọi và nghe nhạc. Hai xe cũng nổi bật với cặp phuộc trước hành trình ngược Showa SFF-BP đường kính 41mm, giúp tăng cường khả năng kiểm soát độ bám lốp.

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Honda CBR650R có kiểu dáng thể thao 
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Honda CB650R

 Trong khi đó, bộ ba xe còn lại đều sử dụng động cơ 500cc xi-lanh đôi với những cá tính riêng biệt có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, với việc được tích hợp công nghệ E-Clutch, các mô tô này có thể nâng tầm trải nghiệm lái.

Cụ thể, Honda NX500 sinh ra cho các cuộc phiêu lưu đa nhiệm với đặc trưng ở thiết kế khí động học, kính chắn gió phong cách rally, bình xăng 17,7 lít và cặp bánh 19-inch trước, 17-inch sau giúp di chuyển ổn định trên nhiều bề mặt gồ ghề.

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Honda NX500.

Mẫu xe phong cách nakedbike Honda CB500 Hornet sẽ là lựa chọn phù hợp để đi trong phố với dáng xe thấp, tay lái rộng; trong khi Honda CBR500R kế thừa thiết kế cánh gió khí động học từ Fireblade, xe mang lại trải nghiệm thể thao thuần túy, giúp vào cua ổn định và tăng độ linh hoạt khi vận hành ở tốc độ cao.

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CB500 Hornet.
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Honda CBR500R.

Toàn bộ 5 chiến mã 2026 đều được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) quản lý độ bám đường và hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), tối ưu hóa an toàn cho người dùng trong mọi điều kiện vận hành.

Năm mẫu mô tô sẽ chính thức bán tại hệ thống Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing toàn quốc từ ngày 10/10 tới với giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm 10% VAT) cụ thể như sau:

  • Honda CBR650R: 269.990.000 đồng.
  • Honda  CB650R: 261.990.000 đồng.
  • Honda NX500: 213.290.000 đồng.
  • Honda  CBR500R: 209.990.000 đồng.
  • Honda CB500 Hornet: 199.990.000 đồng.

 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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