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Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh doanh số ô tô trong tháng 6/2026

Chủ Nhật, 06:00, 12/07/2026
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VOV.VN - Trong tháng 6, doanh số xe Honda Việt Nam (HVN) chứng kiến sự khởi sắc trên cả hai mảng kinh doanh, với ô tô đạt kết quả tăng trưởng mạnh mẽ nhất, đạt 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo vừa được Honda Việt Nam công bố, dựa trên số liệu tổng hợp từ các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ Ủy nhiệm/Nhà Phân phối giao đến tay khách hàng, tình hình kinh doanh của cả hai mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 6/2026 đang mang đến những tín hiệu tích cực.

honda viet nam tang truong manh doanh so o to trong thang 6 2026 hinh anh 1

Ở mảng xe máy, doanh số trong tháng 6 đạt 172.299 xe, tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ đầu năm tài chính 2027 (bắt đầu từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), tổng số xe máy Honda bán ra thị trường đạt 515.743 xe, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm tài chính trước đó. 

Xét trong 6 tháng đầu năm dương lịch 2026, lượng xe máy tiêu thụ đạt 1.128.666 xe, tăng 1,8%. Bên cạnh tiêu thụ trong nước, doanh số xe máy nguyên chiếc xuất khẩu của hãng trong tháng vừa qua đạt 20.358 xe.

honda viet nam tang truong manh doanh so o to trong thang 6 2026 hinh anh 2

Mảng kinh doanh ô tô của HVN ghi nhận tháng kinh doanh vô cùng rực rỡ với tổng doanh số 2.002 xe trong tháng 6/2026, tăng trưởng tới 31,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự bứt phá này giúp doanh số cộng dồn mảng ô tô của HVN (tính từ đầu năm tài chính) lên mức 5.702 xe, đạt mức tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ năm tài chính trước đó.

Tính chung trong nửa đầu năm dương lịch 2026 (từ tháng 1 đến tháng 6), tổng lượng xe ô tô Honda giao đến tay khách Việt đạt 11.305 xe, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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