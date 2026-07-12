Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh doanh số ô tô trong tháng 6/2026

Theo báo cáo vừa được Honda Việt Nam công bố, dựa trên số liệu tổng hợp từ các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ Ủy nhiệm/Nhà Phân phối giao đến tay khách hàng, tình hình kinh doanh của cả hai mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 6/2026 đang mang đến những tín hiệu tích cực.

Ở mảng xe máy, doanh số trong tháng 6 đạt 172.299 xe, tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ đầu năm tài chính 2027 (bắt đầu từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), tổng số xe máy Honda bán ra thị trường đạt 515.743 xe, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm tài chính trước đó.

Xét trong 6 tháng đầu năm dương lịch 2026, lượng xe máy tiêu thụ đạt 1.128.666 xe, tăng 1,8%. Bên cạnh tiêu thụ trong nước, doanh số xe máy nguyên chiếc xuất khẩu của hãng trong tháng vừa qua đạt 20.358 xe.

Mảng kinh doanh ô tô của HVN ghi nhận tháng kinh doanh vô cùng rực rỡ với tổng doanh số 2.002 xe trong tháng 6/2026, tăng trưởng tới 31,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự bứt phá này giúp doanh số cộng dồn mảng ô tô của HVN (tính từ đầu năm tài chính) lên mức 5.702 xe, đạt mức tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ năm tài chính trước đó.

Tính chung trong nửa đầu năm dương lịch 2026 (từ tháng 1 đến tháng 6), tổng lượng xe ô tô Honda giao đến tay khách Việt đạt 11.305 xe, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.