Honda WN7 lên kệ - siêu phẩm mô tô điện "đẹp lạ" có giá rẻ hơn Harley

Honda WN7 chính thức bán ra tại châu Âu với thiết kế khác biệt

Sau nhiều năm chỉ tập trung vào xe tay ga điện, Honda đã chính thức bước vào thị trường mô tô điện phân khối lớn với WN7. Mẫu xe này từng được giới thiệu dưới dạng bản thương mại của concept EV Fun vào tháng 9/2025 và hiện đã bắt đầu có mặt tại các đại lý châu Âu.

Honda nhấn mạnh, WN7 không được tạo ra để thay thế bất kỳ mẫu mô tô chạy xăng nào trong danh mục sản phẩm hiện tại mà là một lựa chọn hoàn toàn mới dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ điện.

Về thiết kế, Honda WN7 mang phong cách naked bike kết hợp hơi hướng retro với cụm đèn pha LED hình vuông xếp chồng độc đáo. Khối pin lớn đặt giữa thân xe khiến WN7 khác biệt rõ rệt so với mô tô sử dụng động cơ đốt trong. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là gắp sau đơn (single-sided swingarm) lấy cảm hứng từ Ducati, giúp mẫu xe trở nên cao cấp và thể thao hơn.

Động cơ 67 mã lực, mô-men xoắn 100 Nm cùng nhiều công nghệ hỗ trợ

Honda WN7 sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 9,3 kWh kết hợp với một mô-tơ điện cho công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Dù trọng lượng lên tới 217 kg, mô-men xoắn tức thời của động cơ điện hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái đầy phấn khích.

Để tối ưu hiệu suất, Honda trang bị cho WN7 hệ thống phanh tái tạo năng lượng có thể tùy chỉnh nhiều cấp độ, giúp thu hồi điện năng trong quá trình giảm tốc đồng thời giảm tải cho hệ thống phanh cơ khí.

Một tính năng đáng chú ý khác là chế độ “Walking Speed Mode”, cho phép người lái điều khiển xe di chuyển ở tốc độ rất thấp khi dắt xe hoặc đỗ xe trong không gian hẹp, hạn chế nguy cơ vặn nhầm tay ga khiến xe lao về phía trước.

Giá bán cạnh tranh hơn LiveWire ONE, mở rộng dải xe điện của Honda

Honda định giá WN7 từ 12.999 bảng Anh tại Vương quốc Anh, trong khi tại nhiều thị trường châu Âu, mẫu xe có giá khởi điểm 14.780 Euro (hơn 443 triệu đồng). Con số này thấp hơn đúng 10 Euro (khoảng 11 USD) so với Harley-Davidson LiveWire ONE sau khi mẫu xe Mỹ được điều chỉnh giảm giá.

Đây được xem là động thái cạnh tranh khá thú vị khi LiveWire ONE của Harley-Davidson từng có giá hơn 30.000 euro tại châu Âu, sau đó liên tục được giảm xuống còn khoảng 25.000 Euro và hiện ở mức 14.790 Euro.

Honda WN7 cũng là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện của hãng, bên cạnh hai mẫu xe tay ga điện EM1 e: và CUV e:, qua đó cho thấy Honda đang từng bước tăng tốc trong cuộc đua điện hóa ở cả phân khúc phổ thông lẫn mô tô hiệu suất cao.