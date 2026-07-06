Honda Civic e:HEV 2026 ra mắt tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Honda Civic e tại Thái Lan chuẩn bị bổ sung S+ Shift

Theo thông tin từ Autolifethailand được Paultan dẫn lại, Honda Thái Lan sẽ giới thiệu phiên bản nâng cấp của Civic etrong tháng 7. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của công nghệ S+ Shift, tính năng vừa được Honda trang bị trên Civic e tại Nhật Bản và mẫu Prelude mới.

S+ Shift là hệ thống điều khiển điện tử mô phỏng cảm giác chuyển số của hộp số tự động nhiều cấp bằng cách phối hợp giữa mô-men xoắn của mô-tơ điện, vòng tua động cơ và hiệu ứng âm thanh. Người lái cũng có thể sử dụng lẫy chuyển số sau vô-lăng để tăng trải nghiệm vận hành, dù hệ truyền động Hybrid e không sử dụng hộp số nhiều cấp truyền thống.

Hệ truyền động Hybrid vẫn giữ nguyên

Ngoài việc bổ sung S+ Shift, Civic e 2026 không được cho là có thay đổi về hệ truyền động. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L phun xăng trực tiếp kết hợp mô-tơ điện trong hệ thống e.

Mô-tơ điện sản sinh công suất 184 PS và mô-men xoắn 315 Nm, trong khi động cơ xăng 2.0L cho công suất 141 PS và mô-men xoắn 182 Nm. Khi kết hợp, hệ thống Hybrid tạo ra tổng công suất 203 PS, đồng thời vẫn duy trì ưu điểm về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mượt mà.

Chưa có dấu hiệu Honda sẽ thay đổi thiết kế ngoại thất hay bổ sung đáng kể về trang bị trên phiên bản dành cho Thái Lan, do đó S+ Shift được xem là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này.

Tại Nhật Bản, nơi mẫu xe này chỉ được bán dưới dạng hatchback, hệ thống S+ Shift chỉ được cung cấp trên mẫu e:HEV RS mới, cùng với phiên bản động cơ xăng 1.5 lít VTEC Turbo sử dụng hộp số sàn sáu cấp. Cả hai đều được tinh chỉnh hệ thống treo riêng biệt, nhưng chỉ có phiên bản Hybrid mới được trang bị vô lăng đáy phẳng với điểm đánh dấu 12 giờ bằng Alcantara của Prelude, cùng với bộ mâm hợp kim 18 inch Berlina Black hai chấu từ phiên bản Si dành cho thị trường Mỹ .

Malaysia nhiều khả năng sẽ sớm được cập nhật

Việc Honda Thái Lan bổ sung S+ Shift làm dấy lên khả năng Honda Malaysia cũng sẽ sớm cập nhật tính năng này cho Civic e RS. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở khi nhiều nâng cấp trên Civic tại Thái Lan trước đây đều nhanh chóng xuất hiện trên phiên bản bán tại Malaysia.

Hiện Honda Malaysia chưa xác nhận kế hoạch nâng cấp, tuy nhiên nếu được bổ sung S+ Shift, Civic e sẽ trở thành mẫu xe thứ hai của hãng tại Malaysia sở hữu công nghệ này sau Prelude, mang đến trải nghiệm lái thể thao hơn cho dòng sedan Hybrid.