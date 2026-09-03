Hyundai Palisade có thêm bản trần cao High Roof, nội thất như chuyên cơ

Hyundai Palisade High Roof ra mắt tại thị trường Hàn Quốc là mẫu cho năm 2027 với một loạt nâng cấp về trang bị.

Hyundai Palisade High Roof cao hơn 240 mm

Điểm đặc biệt nhất của Hyundai Palisade High Roof nằm ở phần mái được thiết kế lại. Hyundai nâng đường mái lên thêm 240 mm, tương đương 9,4 inch, giúp không gian bên trong xe rộng rãi hơn đáng kể. Dù vậy, chiều cao tổng thể của xe vẫn được giữ ở mức 2.005 mm, tương đương 78,9 inch, đủ để xe có thể di chuyển vào các công trình đỗ xe ngầm tiêu chuẩn.

Mẫu xe Hyundai Palisade ra mắt bản High Roof tại thị trường Hàn Quốc là bản cho năm 2027

Thiết kế bên ngoài của Palisade High Roof được phân biệt bằng phần mui mở rộng sơn cùng màu thân xe, kết hợp các chi tiết mang phong cách nhôm. Xe sử dụng viền cửa sổ màu đen và bộ mâm hợp kim 21 inch.

Phiên bản cao cấp nhất này còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Preview Electronically Controlled Suspension. Hệ thống sử dụng camera phía trước kết hợp dữ liệu định vị để quan sát mặt đường phía trước, sau đó tự động điều chỉnh giảm xóc nhằm cải thiện độ êm ái khi xe vận hành.

Nội thất Palisade High Roof mang phong cách xe VIP

Không gian cabin là điểm nhấn lớn nhất của Palisade High Roof. Phần trần được thiết kế riêng để tận dụng chiều cao bổ sung, tạo ra không gian đầu rộng rãi và khiến chiếc SUV 7 chỗ mang dáng dấp của một mẫu xe đưa đón VIP hoặc chuyên cơ đường bộ.

Cấu trúc trần mới tích hợp đèn đọc sách LED dạng bật lên, cửa gió điều hòa, bảng điều khiển hệ thống khí hậu và màn hình 21,4 inch tiêu chuẩn. Đặc biệt, trần xe còn được trang bị hệ thống đèn nền Starry Sky, tạo hiệu ứng bầu trời sao và mang đến cảm giác sang trọng tương tự phong cách nội thất của Rolls-Royce.

Khách hàng có thể lựa chọn gói VIP Package 2 với hàng loạt tiện nghi dành riêng cho hàng ghế thứ hai. Gói trang bị này bổ sung cụm điều khiển đa chức năng, hai vị trí sạc điện thoại không dây, máy lọc không khí tích hợp, chức năng khử khuẩn UV-C, hộc đựng cốc có kiểm soát nhiệt độ và thảm sàn VIP. Những trang bị còn lại được kế thừa từ Palisade tiêu chuẩn. Xe tiếp tục có cấu hình ba hàng ghế với lựa chọn 7 hoặc 9 chỗ.

Bên cạnh High Roof, Hyundai cũng bổ sung hai phiên bản mới cho Palisade tại Hàn Quốc là Black Ink và XRT.

Palisade Black Ink được phát triển dựa trên bản Calligraphy, bổ sung các chi tiết ngoại thất màu đen, logo tối màu và bộ mâm hợp kim 21 inch. Khác với phiên bản tương đương tại Mỹ, Black Ink dành cho thị trường Hàn Quốc được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Preview Electronically Controlled Suspension cùng ghế massage ở hàng ghế thứ hai.

Trong khi đó, Palisade XRT chủ yếu là một gói nâng cấp về thiết kế chứ không phải phiên bản địa hình thực thụ như XRT Pro tại Mỹ. Xe không được trang bị hệ thống treo nâng cao, vi sai chống trượt điện tử eLSD, lốp địa hình hay các hệ thống điện tử chuyên dụng. Thay vào đó, XRT sở hữu lưới tản nhiệt riêng, nhiều chi tiết ốp thân xe, giá nóc, mâm 20 inch, hệ thống âm thanh Bose 14 loa và ghế thông gió ở hàng ghế thứ hai.

Đối với bản Exclusive tiêu chuẩn, Palisade đời 2027 cũng được nâng cấp trang bị với màn hình cong toàn cảnh và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS hiện đại hơn.

Hyundai Palisade 2027 có cả động cơ xăng và hybrid

Hệ truyền động trên Hyundai Palisade 2027 tại Hàn Quốc không có thay đổi. Mẫu SUV tiếp tục được cung cấp động cơ xăng và hệ thống hybrid tự sạc.

Động cơ tăng áp 2.5L sản sinh công suất 277 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, phiên bản hybrid có công suất tổng cộng 329 mã lực và sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Cả hai hệ truyền động đều có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh.

Mẫu xe Hyundai Palisade High Roof ra mắt tại thị trường Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, Hyundai Palisade 2027 có giá khởi điểm 44,78 triệu won, tương đương khoảng 32.300 USD (khoảng 840 triệu đồng), dành cho phiên bản Exclusive 9 chỗ sử dụng động cơ xăng. Phiên bản XRT có giá từ 52,11 triệu won, tương đương khoảng 37.700 USD (xấp xỉ 980 triệu đồng), trong khi Black Ink có giá từ 57,67 triệu won, tương đương khoảng 41.700 USD (khoảng 1,08 tỷ đồng).

Đắt nhất trong toàn bộ dòng xe là Hyundai Palisade High Roof Hybrid 7 chỗ, với mức giá 81,59 triệu won, tương đương khoảng 59.000 USD (khoảng 1,538 tỷ đồng). Với phần mui được nâng cao, không gian nội thất rộng rãi và loạt tiện nghi cao cấp, Palisade High Roof trở thành phiên bản đặc biệt nhất trong gia đình Palisade tại thị trường Hàn Quốc.