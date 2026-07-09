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Sắp ra mắt tại Việt Nam, Hyundai Palisade có thêm phiên bản Black Ink 2027

Thứ Năm, 18:00, 09/07/2026
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VOV.VN - Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink 2027 lộ diện gây ấn tượng bằng phong cách “đen toàn tập” từ ngoại thất đến nội thất, kết hợp hệ truyền động Hybrid mới nhằm mang đến sự sang trọng, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV ba hàng ghế.

Hyundai Palisade Hybrid Black Ink mang phong cách tối màu

Sau khi giới thiệu Palisade thế hệ mới, Hyundai nhanh chóng bổ sung phiên bản cao cấp Hybrid Calligraphy Black Ink 2027 nhằm đáp ứng xu hướng khách hàng yêu thích những mẫu SUV có ngoại hình mạnh mẽ và khác biệt.

Đúng như tên gọi, gói Black Ink thay thế hầu hết các chi tiết mạ crom bằng lớp sơn đen bóng. Lưới tản nhiệt, logo Hyundai, viền cửa sổ, ốp cản trước và sau, thanh giá nóc cùng nhiều chi tiết trang trí ngoại thất đều được xử lý theo tông màu đen. Bộ mâm hợp kim kích thước 21 inch cũng được sơn đen, tạo nên diện mạo đồng nhất và thể thao hơn.

sap ra mat tai viet nam, hyundai palisade co them phien ban black ink 2027 hinh anh 1

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều màu sơn ngoại thất, tuy nhiên những chi tiết thuộc gói Black Ink vẫn được giữ nguyên nhằm tạo điểm nhấn tương phản. Theo Hyundai, đây là phiên bản dành cho những người muốn một chiếc SUV cao cấp nhưng mang phong cách cá tính hơn so với bản Calligraphy tiêu chuẩn.

sap ra mat tai viet nam, hyundai palisade co them phien ban black ink 2027 hinh anh 2

Nội thất cao cấp kết hợp hệ truyền động Hybrid mới

Không chỉ thay đổi bên ngoài, khoang lái của Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink cũng được hoàn thiện với tông màu đen chủ đạo. Ghế ngồi bọc da Nappa màu đen, vô-lăng, bảng táp-lô, tapi cửa và trần xe đều sử dụng vật liệu cùng tông màu, mang lại cảm giác sang trọng và hiện đại.

Xe vẫn sở hữu màn hình cong cỡ lớn tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí, đi cùng hệ thống kết nối thông minh, sạc điện thoại không dây và hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ truyền động Hybrid mới. Hyundai kết hợp động cơ tăng áp 2.5L với mô-tơ điện để mang lại hiệu suất vận hành cao hơn, đồng thời cải thiện đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu so với phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống. Hệ thống này cũng giúp Palisade vận hành êm ái hơn trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh cho những chuyến đi đường dài.

Cụ thể, xe được cung cấp sức mạnh cho xe là hệ truyền động Hybrid, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, pin 1,65 kWh và hộp số tự động 6 cấp tích hợp mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất kết hợp 329 mã lực và mô-men xoắn cực đại 459 Nm. Xe có cả hệ dẫn động cầu trước FWD và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Hyundai dự kiến mức tiêu thụ nhiên liệu của Palisade Calligraphy Black Ink Edition 2027 phiên bản dẫn động cầu trước đạt khoảng 7,58 lít/100 km trong đô thị và đường hỗn hợp, 7,35 lít/100 km đường cao tốc.

sap ra mat tai viet nam, hyundai palisade co them phien ban black ink 2027 hinh anh 3

Phiên bản cao cấp nhất hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt

Hybrid Calligraphy Black Ink được định vị là một trong những phiên bản cao cấp nhất của Palisade 2027. Thay vì thay đổi thiết kế tổng thể, Hyundai tập trung tạo dấu ấn bằng phong cách “blacked-out” đang rất được ưa chuộng trên thị trường ô tô toàn cầu.

Việc bổ sung phiên bản Black Ink cũng cho thấy Hyundai tiếp tục mở rộng danh mục Palisade để đáp ứng nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ những người ưu tiên sự sang trọng truyền thống đến những người muốn một mẫu SUV cỡ lớn có ngoại hình thể thao và nổi bật hơn.

sap ra mat tai viet nam, hyundai palisade co them phien ban black ink 2027 hinh anh 4

Sự xuất hiện của Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink đồng thời khẳng định chiến lược điện hóa của Hyundai, khi hãng ngày càng đẩy mạnh các phiên bản Hybrid bên cạnh xe thuần điện, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp trong giai đoạn chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp.

Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ vào cuối tháng này. Giá bán của xe dao động từ 59.280-61.280 USD, đã bao gồm phí vận chuyển 1.600 USD.

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade có hai phiên bản Exclusive (7 hoặc 6 chỗ) và Prestige (7 hoặc 6 chỗ), với mức giá bán từ 1,299 - 1,429 tỷ đồng (sau giảm giá và tùy phiên bản). Tuy nhiên, xe được chỉ có tùy chọn một động cơ - máy dầu 2.2 công suất 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh. Mẫu SUV cỡ E có 4 chế độ lái (Eco, Comfort, Sport, Smart) và 3 chế độ địa hình (Snow, Sand, Mud). Theo nhiều thông tin, phiên bản 2026 của Hyundai Palisade cũng sắp được nhà phân phối Hyundai Thành Công giới thiệu tại Việt Nam.

Ở phiên bản 2026, Palisade có thể được trang bị tùy chọn động cơ, gồm: Máy xăng 2.5L tăng áp cho công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm; hoặc hệ thống Hybrid với động cơ xăng 2.5L kết hợp mô tơ điện, cho công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động 4 bánh HTRAC; ngoài ra còn có động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, với công suất 287 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Hyundai Palisade thế hệ mới có nhiều thay đổi về ngoại hình, đáng chú ý nhất là ở mặt trước cứng cáp hơn, với lưới tản nhiệt dạng thanh ngang, kết hợp cụm đèn pha LED vuông vức, tạo nên tổng thể liền mạch, tương tự như phần đuôi xe với đèn hậu có thiết kế đồng bộ với mặt trước. Dự kiến, mẫu xe mới cũng được tăng kích thước chiều dài tổng thể và trục cơ sở, giúp khoang cabin rộng rãi hơn.

Trong khi đó, Hyundai Palisade thế hệ mới sở hữu không gian nội thất được thiết kế dạng bo tròn, trang bị màn hình kép 12,3 inch thể hiện cụm đồng hồ và hệ thống giải trí, cùng với hệ thống âm thanh Bose, ghế bọc da Nappa cao cấp, điều hòa tự động 3 vùng...

CTV Minh Thuý/VOV.VN
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