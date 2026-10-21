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Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 ra mắt tại Nhật Bản, giá từ 266 triệu đồng

Thứ Tư, 06:00, 21/10/2026
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VOV.VN - Kawasaki Z1100 và Z1100 SE đời 2027 được công bố giá bán tại Nhật Bản từ 1,584 triệu yen, (khoảng 266 triệu đồng). Cả hai sử dụng động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.098 cc, công suất 136 PS cùng loạt công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại.

Kawasaki vừa công bố giá bán tại Nhật Bản cho bộ đôi naked-bike phân khối lớn Z1100 và Z1100 SE đời 2027. Hai phiên bản có giá lần lượt 1,584 triệu Yen và 1,76 triệu Yen (tương đương khoảng 266 triệu đồng và 295 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo).

Theo kế hoạch, cả hai mẫu xe sẽ chính thức mở bán từ ngày 14/11/2026, thông qua hệ thống đại lý Kawasaki Plaza tại Nhật Bản.

Tại Malaysia, phiên bản Kawasaki Z1100 SE 2026 hiện có giá 69.900 RM (khoảng 442 triệu đồng). Tuy nhiên, giá bán của bộ đôi phiên bản 2027 tại Nhật Bản chưa đồng nghĩa với việc xe sẽ có mức giá tương tự khi được phân phối tại các thị trường khác.

kawasaki z1100 va z1100 se 2027 ra mat tai nhat ban, gia tu 266 trieu dong hinh anh 1

Kawasaki Z1100 2027 sử dụng động cơ 1.098 cc, công suất 136 PS

Cung cấp sức mạnh cho Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, dung tích 1.098 cc, sử dụng trục cam kép DOHC và 16 van.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 136 PS tại 9.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 7.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp.

kawasaki z1100 va z1100 se 2027 ra mat tai nhat ban, gia tu 266 trieu dong hinh anh 2

Cả hai phiên bản đều được trang bị bướm ga điện tử và hệ thống sang số nhanh Kawasaki Quick Shifter, hỗ trợ chuyển số lên hoặc xuống mà không cần sử dụng côn trong những điều kiện vận hành phù hợp.

Bên cạnh động cơ, bộ đôi naked-bike còn sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ người lái như cảm biến đo lường quán tính IMU, hệ thống quản lý khi vào cua Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh thông minh ABS, các chế độ công suất và chế độ lái tích hợp.

Hệ thống kiểm soát hành trình điện tử cũng được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai mẫu xe, giúp người lái duy trì tốc độ ổn định khi di chuyển trên những cung đường dài.

kawasaki z1100 va z1100 se 2027 ra mat tai nhat ban, gia tu 266 trieu dong hinh anh 3

Ở khu vực tay lái, Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 sử dụng màn hình màu TFT kích thước 5 inch, có khả năng hiển thị góc nghiêng khi vào cua và kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Rideology của Kawasaki. Tính năng điều khiển bằng giọng nói và dẫn đường từng chặng yêu cầu kích hoạt giấy phép miễn phí theo điều kiện của nhà sản xuất.

Kawasaki Z1100 SE 2027 nổi bật với phuộc Öhlins và phanh Brembo

Sự khác biệt lớn nhất giữa Kawasaki Z1100 tiêu chuẩn và Z1100 SE nằm ở hệ thống treo, phanh và một số trang bị tiện ích.

Trên phiên bản Z1100 SE, xe được trang bị phuộc trước hành trình ngược có thể điều chỉnh, với phần ống ngoài màu vàng. Hệ thống treo sau sử dụng giảm xóc Öhlins S46, hỗ trợ điều chỉnh lực hồi và tải trọng lò xo từ xa, cho phép người lái tinh chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành.

kawasaki z1100 va z1100 se 2027 ra mat tai nhat ban, gia tu 266 trieu dong hinh anh 4

Trong khi đó, phiên bản Z1100 tiêu chuẩn không có giảm xóc Öhlins phía sau như bản SE. Hệ thống phanh trước của Z1100 SE cũng được nâng cấp với hai đĩa bán nổi đường kính 310 mm, kết hợp cùm phanh Brembo M4.32 dạng monobloc, 4 piston, lắp hướng tâm và dây dầu phanh bọc lưới thép. Cả hai phiên bản đều sử dụng phanh đĩa sau đường kính 260 mm, đi kèm cùm phanh một piston.

Ngoài những nâng cấp về khả năng vận hành, Z1100 SE còn được trang bị cổng sạc USB Type-C bố trí trên ghi đông, thuận tiện cho việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trong hành trình. Phiên bản SE tại Nhật Bản có màu sơn Metallic Matte Graphene Steel Gray/Metallic Matte Carbon Gray, kết hợp các tông xám với chi tiết tương phản, tạo diện mạo thể thao đặc trưng của dòng naked-bike Kawasaki.

kawasaki z1100 va z1100 se 2027 ra mat tai nhat ban, gia tu 266 trieu dong hinh anh 5

Kawasaki Z1100 2027 nặng 221 kg, bình xăng 17 lít

Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 sử dụng bộ vành 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 190/50. Theo thông tin được công bố, cả hai mẫu xe sử dụng lốp Dunlop Sportmax Q5A.

Chiều cao yên xe đạt 815 mm, trong khi trọng lượng khi vận hành ở mức 221 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 17 lít, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những chuyến đi đường dài.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất công bố đạt 18,6 km/lít theo chu trình thử nghiệm WMTC tại Nhật Bản. Đây là kết quả trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn và mức tiêu hao thực tế có thể thay đổi tùy phong cách lái, tốc độ cũng như điều kiện giao thông.

Với động cơ 4 xi-lanh dung tích lớn, công suất 136 PS và loạt công nghệ hỗ trợ lái, Kawasaki Z1100 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích mô tô naked-bike hiệu năng cao. Trong khi đó, Z1100 SE phù hợp với người dùng muốn sở hữu hệ thống treo và phanh cao cấp hơn ngay từ nhà máy.

kawasaki z1100 va z1100 se 2027 ra mat tai nhat ban, gia tu 266 trieu dong hinh anh 6

Bộ đôi Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 sẽ bắt đầu được bán tại Nhật Bản từ ngày 14/11/2026. Hiện chưa có thông tin xác nhận về giá bán và thời điểm phân phối chính thức của hai phiên bản này tại Việt Nam.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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