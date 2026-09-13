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Khám phá Xiaomi Skynomad N70 có giá từ 800 triệu đồng, công nghệ tràn ngập

Chủ Nhật, 06:00, 13/09/2026
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VOV.VN - Xiaomi Skynomad N70 gây chú ý tại Trung Quốc khi sở hữu kích thước lớn hơn Tesla Model Y nhưng giá bán lại thấp hơn đáng kể. Mẫu SUV range-extender có giá từ 209.900 nhân dân tệ, tương đương 31.275 USD (khoảng 810 triệu đồng), cùng phạm vi hoạt động tối đa lên tới 1.461 km.

Xiaomi Skynomad N70 có giá thấp hơn Tesla Model Y

Xiaomi tiếp tục mở rộng danh mục ô tô với Skynomad N70, mẫu SUV mới được ra mắt cùng N90 - một mẫu SUV 3 hàng ghế lớn hơn. Khác với SU7 và YU7 sử dụng hệ truyền động thuần điện, N70 là xe range-extender, kết hợp động cơ xăng 1.5L với hệ thống truyền động điện và hai lựa chọn pin 52 kWh hoặc 76 kWh. 

Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi Skynomad N70 Pro có giá khởi điểm 209.900 Nhân dân tệ, tương đương 31.275 USD (khoảng 810 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản cao cấp N70 Max có giá từ 239.900 nhân dân tệ, tương đương 35.745 USD (xấp xỉ 925 triệu đồng).

Xiaomi Skynomad N70
Xiaomi Skynomad N70

Mức giá này giúp N70 rẻ hơn đáng kể so với Tesla Model Y sản xuất tại Trung Quốc. Model Y hiện có giá khởi điểm 263.500 nhân dân tệ, tương đương 39.270 USD. Ngay cả mẫu SUV thuần điện YU7 của Xiaomi cũng có giá cao hơn N70 khi khởi điểm từ 253.300 nhân dân tệ, tương đương 37.700 USD (khoảng 976 triệu đồng). 

Không chỉ có lợi thế về giá, Skynomad N70 còn sở hữu kích thước khá lớn. Xe dài 4.960 mm, rộng 1.998 mm, cao 1.785 mm và có chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với Tesla Model Y tiêu chuẩn, N70 dài hơn 162 mm. Trong khi đó, Tesla Model Y có chiều dài 2.890 mm và chiều dài cơ sở 2.890 mm.

Nếu so với Model Y L bản sáu chỗ, N70 có chiều dài gần tương đương khi Model Y L dài 4.976 mm và có chiều dài cơ sở 3.040 mm. Tuy nhiên, N70 vẫn rộng hơn 79 mm so với cả hai phiên bản Model Y và cao hơn 117 mm so với Model Y L. 

Phạm vi hoạt động tối đa 1.461 km

Xiaomi Skynomad N70 Pro sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất 282 mã lực. Xe được trang bị pin lithium-ion phosphate dung lượng 52 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 351 km. Khi kết hợp với động cơ xăng 1.5L đóng vai trò mở rộng phạm vi hoạt động, N70 Pro có thể di chuyển tổng cộng tới 1.351 km. 

Trong khi đó, N70 Max được trang bị hệ thống hai mô-tơ điện với tổng công suất 416 mã lực. Phiên bản này sử dụng bộ pin nickel-mangan-cobalt dung lượng 76 kWh, cho phép xe chạy thuần điện khoảng 505 km và đạt tổng phạm vi hoạt động lên tới 1.461 km. N70 Max cũng được phân biệt với bản Pro nhờ hệ thống treo khí nén.

Bên cạnh hệ truyền động, Xiaomi cũng trang bị cho N70 một loạt tiện nghi đáng chú ý. Mẫu SUV này có cấu hình 5 chỗ, trong đó hàng ghế tr

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Không gian nội thất còn sở hữu màn hình hiển thị thông tin trên kính lái kích thước 20 inch, màn hình giải trí trung tâm 16,1 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. N70 Pro được trang bị hệ thống âm thanh 14 loa, trong khi N70 Max nâng cấp lên hệ thống 25 loa.

Với giá bán cạnh tranh, kích thước lớn và hệ truyền động range-extender cho phạm vi hoạt động dài, Xiaomi Skynomad N70 đang nhận được sự quan tâm lớn tại Trung Quốc. Theo CarNewsChina được Carscoops dẫn lại, lượng khách tới các cửa hàng Xiaomi đã tăng mạnh sau khi N70 và N90 ra mắt. Có tới khoảng 100.000 đơn đặt trước được cho là đã ghi nhận chỉ trong tuần đầu tiên. 

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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