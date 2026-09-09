Cận cảnh xe điện 9 chỗ Hyundai Staria Electric vừa ra mắt

Hyundai Staria Electric chính thức đến châu Âu

Sau khi xuất hiện tại Hàn Quốc cùng dòng Staria nâng cấp hồi đầu năm, Hyundai Staria Electric nay đã được đưa tới thị trường châu Âu. Mẫu MPV thuần điện được Hyundai định vị như đối thủ của Volkswagen ID. Buzz, nhưng sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể và không gian rộng rãi hơn.

Staria Electric có chiều dài 5.253 mm, vượt qua Volkswagen ID. Buzz và Kia PV5. Mẫu xe cũng dài hơn phiên bản tiêu chuẩn của Ford E-Tourneo Custom, Volkswagen e-Caravelle, Peugeot e-Traveller, Citroen e-Spacetourer, Opel Zafira-e Life và Fiat E-Ulysse. Nếu xét các phiên bản trục cơ sở dài, một số đối thủ vẫn có kích thước lớn hơn Staria.

Hyundai Staria Electric nay đã được đưa tới thị trường châu Âu.

So với các phiên bản động cơ xăng và hybrid, Staria Electric có thể được nhận diện thông qua phần đầu xe được thiết kế lại. Lưới tản nhiệt truyền thống được thay thế bằng một mảng ốp kín, bên dưới tích hợp cổng sạc cùng hệ thống cửa chớp chủ động. Xe sử dụng bộ mâm tối ưu tính khí động học và huy hiệu dành riêng cho phiên bản chạy điện.

Staria Electric có cấu hình tối đa 9 chỗ

Tại châu Âu, Hyundai Staria Electric được cung cấp với ba phiên bản Trend, Prime và Calligraphy. Bản Trend tiêu chuẩn sở hữu đèn pha LED toàn phần, hai màn hình 12,3 inch, ghế trước có sưởi, cảm biến đỗ xe, camera lùi cùng nhiều hệ thống hỗ trợ lái.

Xe có bố trí ba hàng ghế với tổng cộng 9 chỗ ngồi trên các phiên bản Trend và Prime. Gói hỗ trợ tùy chọn bổ sung hệ thống định vị, hỗ trợ lái trên cao tốc và bộ chuyển đổi V2L. Trong khi đó, gói trang bị cao cấp mang đến cửa trượt và cửa hậu chỉnh điện, cửa sổ trượt, rèm che nắng, kính riêng tư cách âm và cách nhiệt cùng đế sạc điện thoại không dây.

Phiên bản Prime được trang bị tiêu chuẩn những tính năng trong gói cao cấp, đồng thời bổ sung ghế bọc da và ghế trước thông gió. Khách hàng có thể lựa chọn cửa sổ trời trượt cho hàng ghế đầu và cửa sổ trời toàn cảnh cố định cho hàng ghế thứ hai.

Ở vị trí cao nhất, Staria Electric Calligraphy là phiên bản duy nhất có cấu hình 7 chỗ. Hàng ghế thứ hai được thay bằng hai ghế thương gia với chức năng sưởi, thông gió và thư giãn. Phiên bản này còn sở hữu đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Bose, camera 360 độ, trần bọc vật liệu giống da lộn, ghế bọc da Nappa cùng hệ thống Passenger View and Talk.

Ngoại thất Calligraphy cũng khác biệt với cản trước riêng, cụm đèn chiếu sáng dạng projector lớn hơn và cụm đèn hậu LED Parametric Pixel kéo dài lên sát nóc xe. Phiên bản cao cấp còn có màu sơn Galaxy Maroon độc quyền.

Hyundai Staria Electric chạy 430 km, sạc 20 phút

Không gian chở đồ của Staria Electric cũng là một trong những lợi thế đáng chú ý. Với cấu hình 9 chỗ, khoang hành lý phía sau hàng ghế thứ ba có dung tích 1.303 lít. Phía trước xe còn có thêm khoang frunk 24 lít để chứa dây cáp sạc. Mẫu MPV điện có khả năng kéo tối đa 2.000 kg và tải trọng tối đa 750 kg.

Hyundai Staria Electric sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất 215 mã lực, tương đương 160 kW hoặc 218 PS. Năng lượng được cung cấp bởi bộ pin 84 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 430 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Xe sử dụng kiến trúc điện 800 volt, cho phép sạc nhanh từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút khi kết nối với trạm sạc DC phù hợp. Hyundai cũng trang bị tiêu chuẩn hệ thống bơm nhiệt và chức năng sưởi pin nhằm cải thiện hiệu quả vận hành trong điều kiện thời tiết lạnh.

Tại Đức, Hyundai Staria Electric Trend có giá khởi điểm 57.450 euro (gần 1,74 tỷ đồng), trong khi bản Prime có giá 63.650 euro (khoảng 1,92 tỷ đồng) và bản Calligraphy cao cấp nhất có giá 66.950 euro (hơn 2 tỷ). Các gói hỗ trợ và trang bị cao cấp có giá 2.100 euro mỗi gói, còn gói cửa sổ toàn cảnh có giá 1.300 euro.

Với lợi thế về kích thước, không gian 9 chỗ, khả năng di chuyển 430 km và công nghệ sạc nhanh 800 volt, Hyundai Staria Electric được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV thuần điện tại châu Âu.