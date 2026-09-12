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Kia Sportage 2028 lộ diện với thiết kế vuông vức, giống Telluride thu nhỏ

Thứ Bảy, 06:00, 12/09/2026
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VOV.VN - Những hình ảnh chạy thử mới nhất đã hé lộ rõ hơn diện mạo Kia Sportage 2028 khi lớp ngụy trang dày được tháo bỏ. Thế hệ mới sở hữu kiểu dáng vuông vức, cơ bắp hơn và mang nhiều nét tương đồng với đàn anh Telluride, thậm chí gợi liên tưởng đến Range Rover Sport.

Kia Sportage 2028 thay đổi mạnh về thiết kế

Kia Sportage thế hệ mới đang thu hút sự chú ý khi những nguyên mẫu thử nghiệm gần đây đã giảm đáng kể lớp ngụy trang. Đây là lần đầu tiên hình dáng tổng thể của mẫu SUV được hé lộ tương đối rõ ràng, dù một số chi tiết vẫn tiếp tục được che kín. 

Sportage 2028 được cho là sẽ có bước chuyển đáng kể về thiết kế so với mẫu xe hiện hành. Kia lựa chọn phong cách vuông vức và dựng đứng hơn, tương tự hướng thiết kế đang được áp dụng trên Telluride. Do Telluride vốn mang một số đường nét gợi nhớ Range Rover, Sportage thế hệ mới cũng tạo cảm giác khá giống Range Rover Sport ở một số góc nhìn.

kia sportage 2028 lo dien voi thiet ke vuong vuc, giong telluride thu nho hinh anh 1
Kia Sportage 2028 trong lớp ngụy trang khi đang chạy thử

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt rộng, đặt giữa cụm đèn được bố trí theo chiều dọc. Cản trước có thiết kế bo tròn hơn, bên dưới là hốc hút gió hình chữ nhật tích hợp cụm cảm biến ở vị trí trung tâm.

Thân xe cũng được thay đổi rõ rệt. Những đường cong mềm mại và các đường nét sắc cạnh của Sportage hiện tại được thay thế bằng kiểu thân xe phẳng, vuông vức hơn. Hai bên hông xuất hiện bậc cửa nổi bật, đường chân kính tương đối phẳng, trong khi kính chắn gió vẫn được thiết kế nghiêng về phía sau. Phần mui dốc nhẹ kết hợp bộ mâm hai tông màu tạo cho chiếc SUV vẻ hiện đại và khỏe khoắn hơn.

Ở phía sau, Kia tiếp tục theo đuổi phong cách dựng đứng. Cửa hậu gần như thẳng đứng, phía trên là cánh gió lớn. Cụm kính phía sau có thiết kế góc cạnh và khá nhỏ. Đèn hậu dạng dọc với cấu trúc chia đôi cũng là một điểm đáng chú ý. Đặc biệt, vị trí biển số đã được chuyển từ cửa hậu xuống khu vực cản sau. 

kia sportage 2028 lo dien voi thiet ke vuong vuc, giong telluride thu nho hinh anh 2

Sportage mới có thể mạnh hơn nhờ hệ truyền động Hybrid

Hình ảnh chạy thử lần này chưa hé lộ khoang nội thất, nhưng những hình ảnh trước đó cho thấy Kia Sportage thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect. Hệ thống này có thể được cung cấp với nhiều kích thước màn hình khác nhau, gồm 12,9 inch, 14,6 inch và lên tới 17 inch.

Về kích thước, những thay đổi trên Hyundai Tucson thế hệ mới có thể phần nào cho thấy hướng phát triển của Sportage. Tucson mới dài hơn khoảng 60 mm so với thế hệ trước, trong khi chiều dài cơ sở tăng khoảng 30 mm. Điều này mở ra khả năng Sportage mới cũng được gia tăng kích thước nhằm mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn. 

Đáng chú ý, hệ truyền động Hybrid nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một trong những cấu hình quan trọng của Kia Sportage. Theo Carscoops, hệ thống Hybrid mới dự kiến sử dụng động cơ tăng áp 1.6L, tương tự cấu hình dự kiến trên Hyundai Tucson Hybrid, với công suất tổng hợp khoảng 242 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm.

kia sportage 2028 lo dien voi thiet ke vuong vuc, giong telluride thu nho hinh anh 3

Nếu được áp dụng cho Sportage, hệ truyền động này sẽ mạnh hơn đôi chút so với hệ thống Hybrid hiện tại. Kia Sportage Hybrid hiện có công suất 232 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.

Kia Sportage có vai trò đặc biệt quan trọng tại thị trường Mỹ khi đây là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại quốc gia này. Riêng trong tháng 8 vừa qua, các đại lý Kia tại Mỹ đã bán 18.723 chiếc Sportage, thiết lập kỷ lục doanh số tháng 8 mới. Vì vậy, thế hệ Sportage hoàn toàn mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của mẫu SUV này. 

kia sportage 2028 lo dien voi thiet ke vuong vuc, giong telluride thu nho hinh anh 4

Với thiết kế vuông vức hơn, ảnh hưởng rõ nét từ Telluride cùng khả năng được nâng cấp hệ truyền động Hybrid, Kia Sportage 2028 hứa hẹn sẽ có diện mạo và khả năng vận hành khác biệt đáng kể so với thế hệ hiện tại. Những thông tin chính thức về động cơ, kích thước, trang bị và thời điểm ra mắt dự kiến sẽ được Kia công bố trong thời gian tới.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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