Lamborghini Temerario có thể ra mắt hàng loạt biến thể mới

Lamborghini Temerario sẽ có thêm nhiều biến thể

Sau khi thay thế Huracan bằng Temerario, Lamborghini dường như không có ý định giới hạn mẫu siêu xe Hybrid này ở duy nhất một phiên bản. Hãng xe Italia đang nghiên cứu nhiều biến thể khác nhau nhằm khai thác tối đa nền tảng Plug-in Hybrid mới.

Paolo Racchetti, Giám đốc phụ trách sản phẩm của Lamborghini, cho biết kiến trúc mới của Temerario có nhiều tiềm năng để phát triển các phiên bản khác nhau. Hãng có thể khai thác cả động cơ đốt trong lẫn hệ thống điện để tạo ra những biến thể có công suất và đặc tính vận hành khác nhau.

Lamborghini Temerario Super Trofeo.

Temerario hiện sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp ba mô-tơ điện. Riêng động cơ đốt trong tạo ra 789 mã lực, trong khi tổng công suất của hệ thống Plug-in Hybrid đạt 907 mã lực, tương đương 920 PS.

Với nền tảng này, Lamborghini được cho là có thể phát triển nhiều hướng sản phẩm, từ phiên bản thiên về khả năng vận hành hằng ngày cho tới những mẫu xe tập trung hoàn toàn vào hiệu suất.

Temerario Spyder và phiên bản hiệu suất cao

Biến thể được xác nhận rõ nhất hiện nay là Temerario Spyder. Theo Carscoops, phiên bản mui trần sẽ xuất hiện trước các biến thể khác và dự kiến ra mắt trong năm 2027, khoảng hai năm sau khi bản coupe được bán ra thị trường.

Temerario Spyder nhiều khả năng vẫn sử dụng hệ thống truyền động Plug-in Hybrid hiện tại nhưng được thay đổi phần mui và thiết kế phía sau để phù hợp với kết cấu mui trần. Những nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu xe này cũng đã được bắt gặp trên đường.

Sau Spyder, Lamborghini có thể phát triển một phiên bản thể thao hơn, tương tự cách hãng từng tạo ra Huracan Tecnica. Bên cạnh đó là một biến thể tập trung mạnh vào đường đua, với định hướng “thuần chất” và tối ưu khả năng vận hành.

Phiên bản này có thể lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua như Lamborghini GT3 và Super Trofeo. Lamborghini hiện cũng đã phát triển Temerario Super Trofeo dành cho giải đua một thương hiệu, dự kiến tham gia các giải đấu tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ từ mùa giải 2027.

Đáng chú ý, Lamborghini từng cho biết công suất hệ thống truyền động của Temerario trong tương lai có thể vượt mốc 1.000 mã lực. Điều này mở ra khả năng một phiên bản hiệu suất cao sẽ mạnh hơn đáng kể so với mẫu xe tiêu chuẩn.

Lamborghini có thể hồi sinh ý tưởng Sterrato trên Temerario

Một trong những khả năng thú vị nhất là Lamborghini phát triển một phiên bản Temerario lấy cảm hứng từ Huracan Sterrato. Paolo Racchetti thừa nhận Lamborghini hoàn toàn có thể tạo ra một mẫu xe tương tự Sterrato, đồng thời cho biết đây là một ý tưởng mà hãng rất yêu thích. Tuy nhiên, ông không xác nhận dự án Temerario địa hình đang được triển khai.

Nếu được thông qua, mẫu xe này có thể sở hữu khoảng sáng gầm lớn hơn, thiết kế bảo vệ thân xe, hệ thống treo được điều chỉnh và khả năng vận hành trên những địa hình mà một siêu xe thông thường khó tiếp cận.

Dù vậy, Lamborghini hiện vẫn ưu tiên các biến thể coupe, Spyder và những phiên bản hiệu suất cao trước khi quyết định mở rộng sang những hướng khác. Vì thế, Temerario Sterrato hiện vẫn chỉ là khả năng được hãng để ngỏ.

Với nền tảng hybrid có khả năng mở rộng cao, Temerario đang đứng trước cơ hội trở thành một dòng sản phẩm đa dạng tương tự Huracan trước đây. Lamborghini từng phát triển tới 14 biến thể Huracan, từ coupe, Spyder, AWD, RWD cho tới Performante, Tecnica, STO và Sterrato.