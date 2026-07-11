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Land Rover Defender bản nâng cấp: Lần đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Thứ Bảy, 06:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Land Rover vừa chính thức tung ra loạt nâng cấp cho dòng xe Defender với sự xuất hiện của phiên bản Vertex đi kèm cấu hình 6 chỗ ngồi trên bản Defender 110 kết hợp cùng sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đứng chung hàng ngũ với phiên bản X cao cấp, Land Rover Defender Vertex mang đến cái nhìn ấn tượng. Xe sở hữu ngoại hình bệ vệ và cơ bắp nhờ hệ thống cản trước, cản sau được mở rộng góc cạnh, kết hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn và đèn sương mù cải tiến, cùng với đó là cánh đuôi gió đen bóng và cụm mâm 22-inch phay kim cương màu xám satin.

land rover defender ban nang cap lan dau tich hop tri tue nhan tao ai hinh anh 1

Phiên bản mới này mang đến các tùy chọn màu sơn bao gồm: Trắng Fuji, đen santorini, xanh woolstone, xám borasco và xám carpathian, đi cùng lớp dán trắng mờ patagonia (Patagonia White Matte Wrap). Trong khoang lái, vải dệt Ebony Forged là chất liệu điểm nhấn hoàn toàn mới trên Defender và được chế tác từ 100% sợi polyester dệt kim. 

Ngoài ra, xe sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cùng khả năng lọc không khí khoang lái nâng cao. Cảm biến chất lượng không khí và ổ cắm điện gia dụng đều là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản 90 và 110, và được nâng cấp lên hệ thống điều hòa 4 vùng trên cấu hình 130.

land rover defender ban nang cap lan dau tich hop tri tue nhan tao ai hinh anh 2

Hãng xe Anh Quốc tiếp tục giới thiệu gói ngoại thất mở rộng (Extended Exterior Pack) dành cho các phiên bản X-Dynamic và V8, cung cấp hệ thống cản mở rộng màu xám nhám cùng cánh gió đồng màu thân xe. Ngoài ra, bảng màu của Defender nay có thêm sự xuất hiện của sắc Cam Namib, lấy cảm hứng từ những cồn cát sa mạc tại miền Nam châu Phi. 

Đối với biến thể hiệu suất cao Defender OCTA hay phiên bản giới hạn 110 Trophy Edition, hãng cũng mang đến những đặc quyền cá nhân hóa cao cấp như màu sơn Xanh Woolstone độc quyền hay đen Santorini huyền bí. Khối động cơ của xe sở hữu dải âm thanh ống xả trầm ấm và cá tính hơn, tăng độ phân khích cho người lái.

land rover defender ban nang cap lan dau tich hop tri tue nhan tao ai hinh anh 3

Một trong những nâng cấp đắt giá nhất của Land Rover Defender là cấu hình 6 chỗ ngồi mới được bổ sung cho mẫu Defender 110. Với kết cấu 2+2+2, SUV địa hình nay được trang bị hai ghế kiểu thuyền trưởng (Captain Chairs) độc lập thượng hạng ở hàng ghế thứ hai. Mỗi chiếc ghế đều sở hữu đường đệm ôm sát cơ thể, gối tựa đầu êm ái, bệ tỳ tay riêng và khay để cốc tiện lợi. 

Ngoài ra, xe cũng được trang bị các tùy chọn vật liệu cao cấp như ghế da Windsor kết hợp vải dệt Forged (từ 100% sợi polyester dệt kim) hay chất liệu Ultrafabrics, đi kèm hệ thống điều hòa tự động đa vùng và màng lọc không khí tiên tiến.

land rover defender ban nang cap lan dau tich hop tri tue nhan tao ai hinh anh 4

Đáng chú ý, Defender mới còn được tăng cường trải nghiệm kỹ thuật số khi tích hợp nền tảng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI). Chỉ với câu lệnh kích hoạt "Hey Land Rover", người dùng có thể thực hiện những cuộc hội thoại, hỗ trợ mọi nhu cầu như: Gợi ý địa điểm ăn uống, tìm kiếm cảm hứng du lịch...

Sự tiện lợi kết nối của Defender còn được nâng cấp với gói công nghệ (Technology Pack) mới, hiện đã chính thức áp dụng cho các phiên bản S, X-Dynamic SE và X-Dynamic HSE. Gói trang bị này bao gồm: ổ cắm điện gia dụng, màn hình hiển thị kính lái HUD (Head-up Display), Hệ thống âm thanh vòm Meridian Surround Sound System và Gương chiếu hậu thông minh hiển thị camera Clear-Sight.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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