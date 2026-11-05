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Lexus đưa SUV điện về Trung Quốc sản xuất, thay đổi chiến lược sau gần 30 năm

Thứ Năm, 12:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Lexus sẽ ra mắt mẫu SUV thuần điện sản xuất tại Trung Quốc vào năm 2027, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu xe sang Nhật Bản đưa hoạt động sản xuất ô tô về thị trường này sau gần 30 năm chủ yếu sử dụng xe nhập khẩu.

Lexus sản xuất SUV điện tại nhà máy riêng ở Thượng Hải

Lexus dự kiến đưa mẫu SUV thuần điện đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc ra thị trường vào năm 2027. Xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy mới của Toyota ở quận Kim Sơn, Thượng Hải.

Đây là cơ sở sản xuất do Toyota sở hữu hoàn toàn, hoạt động độc lập với hai liên doanh hiện có của hãng tại Trung Quốc. Nhà máy được khởi công vào năm 2025, hướng tới phát triển và sản xuất các dòng xe điện mang thương hiệu Lexus cùng hệ thống pin.

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Nhà máy Lexus tại Thượng Hải sẽ ứng dụng công nghệ đúc nhôm nguyên khối Gigacasting, cho phép tích hợp nhiều chi tiết cấu trúc thân xe thành những bộ phận lớn.

Việc đưa xe Lexus vào sản xuất tại Trung Quốc được xem là bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược của Toyota. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào nguồn xe nhập khẩu từ Nhật Bản, hãng sẽ tận dụng hệ sinh thái công nghiệp, chuỗi cung ứng và tốc độ phát triển công nghệ tại Trung Quốc để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Theo kế hoạch được công bố, nhà máy dự kiến có sản lượng ban đầu khoảng 1.000 xe mỗi tháng. Tuy nhiên, đây mới là mức sản lượng khởi điểm, chưa phải công suất tối đa của cơ sở sản xuất.

Công nghệ sản xuất mới giúp Lexus tăng khả năng cạnh tranh

Nhà máy Lexus tại Thượng Hải sẽ ứng dụng công nghệ đúc nhôm nguyên khối Gigacasting, cho phép tích hợp nhiều chi tiết cấu trúc thân xe thành những bộ phận lớn. Công nghệ này giúp giảm số lượng linh kiện, đơn giản hóa quy trình lắp ráp và tiết kiệm thời gian sản xuất.

Bên cạnh đó, nhà máy được thiết kế với hệ thống vận chuyển xe tự động giữa các công đoạn, thay thế phương thức dây chuyền băng tải truyền thống.

Những giải pháp sản xuất mới được kỳ vọng giúp Toyota rút ngắn thời gian chế tạo, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều hãng xe điện Trung Quốc áp dụng nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Hiện Lexus chưa công bố tên gọi chính thức, giá bán, dung lượng pin, cấu hình động cơ hay phạm vi hoạt động của mẫu SUV điện mới.

Lexus chịu sức ép từ các hãng xe điện Trung Quốc

Quyết định sản xuất xe tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Lexus đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu nội địa.

Doanh số Lexus tại Trung Quốc đạt khoảng 227.000 xe vào năm 2021, nhưng giảm xuống còn 182.458 xe trong năm 2025.

Các hãng xe nội địa như Nio và Zeekr đang mở rộng thị phần trong phân khúc xe sang điện nhờ lợi thế về công nghệ, giá bán và khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Việc sản xuất SUV điện ngay tại Trung Quốc sẽ giúp Lexus tránh mức thuế nhập khẩu 15% áp dụng đối với ô tô chở khách nhập khẩu, qua đó tạo thêm dư địa điều chỉnh giá bán.

Đáng chú ý, Toyota đang có sự thay đổi trong định hướng phát triển xe điện. Trung Quốc sẽ trở thành thị trường ưu tiên cho một mẫu xe điện thế hệ mới của Lexus, thay vì Nhật Bản như truyền thống.

Dù thông số và giá bán của mẫu SUV điện chưa được tiết lộ, việc Lexus đưa nhà máy Thượng Hải vào hoạt động từ năm 2027 cho thấy hãng đang đẩy mạnh thích nghi với thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Đây có thể là bước đi quan trọng giúp thương hiệu xe sang Nhật Bản lấy lại sức cạnh tranh trước các đối thủ Trung Quốc trong những năm tới.

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Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

VOV.VN - Nhiều người, kể cả chủ sở hữu, vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau ký hiệu chữ RX, NX, UX trên xe Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo CarNewsChina
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