Lexus RX 2027 ra mắt với nhiều tinh chỉnh khung gầm, nâng tầm vận hành

Lexus RX được tinh chỉnh khung gầm tại Nürburgring

Nürburgring vốn nổi tiếng là nơi thử nghiệm những mẫu xe thể thao và hiệu suất cao, nhưng Lexus lại lựa chọn đường đua này để hoàn thiện khả năng vận hành cho RX, mẫu SUV gia đình bán chạy của hãng.

Trong quá trình phát triển RX 2027, các kỹ sư Lexus đã tận dụng điều kiện mặt đường gồ ghề, nhiều đoạn thay đổi độ cao và bề mặt không đồng nhất tại Nürburgring để tinh chỉnh hệ thống khung gầm. Hãng cho biết, những thay đổi này nhằm cải thiện độ ổn định, sự êm ái và giúp phản ứng của xe trở nên tuyến tính, tự nhiên hơn.

Bên cạnh những tinh chỉnh liên quan đến khung gầm, Lexus RX 2027 tại Nhật Bản còn được bổ sung một số trang bị tiện nghi.

Đáng chú ý, Lexus không chỉ tập trung vào khả năng vận hành ở tốc độ cao mà còn hướng tới việc giúp RX kiểm soát thân xe tốt hơn trên những đoạn đường xấu. Điều này phù hợp với đặc tính của một mẫu SUV hạng sang khi ưu tiên sự cân bằng giữa cảm giác lái và sự thoải mái cho hành khách.

Lexus RX 2027 được bổ sung nhiều trang bị mới

Bên cạnh những tinh chỉnh liên quan đến khung gầm, RX 2027 tại Nhật Bản còn được bổ sung một số trang bị tiện nghi. Xe có kính cửa trước mới tích hợp công nghệ cản tia hồng ngoại, giúp hạn chế nhiệt lượng truyền vào khoang cabin.

Chức năng Brake Hold cũng được nâng cấp với khả năng ghi nhớ trạng thái cài đặt. Nhờ đó, người lái không cần thiết lập lại chức năng này sau mỗi lần khởi động xe.

Trên RX350 và RX350h, gương chiếu hậu kỹ thuật số phía sau trở thành trang bị tiêu chuẩn. Camera hành trình phía trước và phía sau cũng được trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản này.

Lexus RX 2027 tại Nhật Bản có nhiều lựa chọn động cơ

Tại Nhật Bản, Lexus RX 2027 được cung cấp với nhiều phiên bản động cơ khác nhau. RX350 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.4L 4 xi-lanh, cho công suất 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Phiên bản này có cả tùy chọn dẫn động 2 bánh và 4 bánh.

RX350h sử dụng động cơ xăng 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 246 mã lực và mô-men xoắn 316 Nm. Trong khi đó, RX450+ là phiên bản Plug-in Hybrid sử dụng động cơ 2.5L, cho công suất tổng cộng 304 mã lực. Ở vị trí cao nhất là RX500h với động cơ xăng tăng áp 2.4L kết hợp hệ thống hybrid, tạo ra công suất 366 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Đây cũng là phiên bản mạnh nhất trong danh mục RX tại Nhật Bản.

Giá bán RX tại Nhật Bản hiện dao động từ 7,04 triệu Yen cho RX350 dẫn động cầu trước đến 9,29 triệu Uen đối với RX500h. Tuy nhiên, Lexus mới chỉ công bố những thay đổi này tại Nhật Bản và chưa xác nhận thời điểm áp dụng cho các thị trường khác.

Động thái đưa RX tới Nürburgring để tinh chỉnh cho thấy Lexus đang chú trọng hơn tới cảm giác vận hành của mẫu SUV bán chạy nhất. Dù những thay đổi không tạo ra bước đột phá về sức mạnh, chúng có thể giúp RX trở nên cân bằng hơn giữa sự êm ái đặc trưng của SUV hạng sang và khả năng kiểm soát thân xe khi vận hành trên nhiều điều kiện đường sá.