SUV Lexus GX 550 lột xác cực chất với gói phụ kiện độ thể thao từ Nhật Bản

Lexus GX 550 được nâng cấp ngoại hình theo phong cách thể thao

Lexus GX 550 đang là một trong những mẫu SUV nổi bật của Lexus nhờ thiết kế góc cạnh, khả năng vận hành địa hình và động cơ V6 tăng áp kép mạnh mẽ. Tuy nhiên, với những chủ xe chủ yếu sử dụng xe trên đường phố, bộ body kit mới từ hãng độ Nhật Bản Novel có thể là lựa chọn đáng chú ý để chiếc SUV trở nên cá tính hơn.

Gói nâng cấp của Novel tập trung chủ yếu vào phần ngoại thất. Ở phía trước, hãng độ bổ sung một cánh ốp cản dưới mới được làm từ vật liệu sợi thủy tinh nhẹ, lắp trực tiếp lên cản nguyên bản. Chi tiết này có giá 1.560 USD (khoảng 40 triệu đồng) và được Novel miễn phí vận chuyển đường bộ tới 48 bang tại Mỹ.

Lexus GX 550 với gói nâng cấp của Novel tập trung chủ yếu vào phần ngoại thất.

Hai bên thân xe của chiếc Lexus xuất hiện các khe gió giả đặt phía sau bánh trước. Novel cho biết chi tiết này chủ yếu mang tính thẩm mỹ, không tạo ra tác dụng đáng kể về khả năng làm mát hay khí động học. Giá bán của bộ khe gió này là 930 USD.

Phần đuôi xe cũng được thay đổi

Ở phía sau, Lexus GX 550 được Novel trang bị thêm một cánh ốp dưới cản kiêm bộ khuếch tán mới. Chi tiết này được thiết kế phủ lên khu vực cản nguyên bản, tạo cảm giác phần đuôi xe thấp và thể thao hơn. Giá bán của món đồ này là 1.500 USD.

Novel tiếp tục bổ sung các khe gió dạng đứng ở hai bên cụm đèn hậu. Tương tự chi tiết phía trước, đây là bộ phận thiên về tạo hình, giúp phần đuôi Lexus GX 550 trông rộng và hầm hố hơn thay vì mang lại lợi ích khí động học thực tế. Bộ phụ kiện này có giá 930 USD (xấp xỉ 24 triệu đồng).

Đáng chú ý, Novel không can thiệp vào phần nắp che móc kéo bằng nhựa vốn bị đánh giá là một trong những chi tiết kém bắt mắt trên cản sau nguyên bản. Nếu lắp toàn bộ các chi tiết ngoại thất nói trên, riêng phần body kit đã có giá lên tới 4.920 USD (khoảng 127 triệu đồng), chưa tính các phụ kiện khác.

Ngoài body kit, Novel còn cung cấp một loạt phụ kiện khác dành cho Lexus GX 550 như lọc gió dạng pod, đai ốc bánh xe mới, vô-lăng thể thao Sard Racing và bộ nâng cấp hệ thống âm thanh dạng cắm là chạy.

Động cơ của Lexus GX 550 không được đề cập đến trong gói độ này. Xe nguyên bản sử dụng động cơ xăng V6 3.4L tăng áp kép, sản sinh 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Với những nâng cấp của Novel, Lexus GX 550 không thay đổi đáng kể về khả năng vận hành nhưng có diện mạo thể thao và nổi bật hơn. Đây có thể là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng muốn chiếc SUV hạng sang Nhật Bản khác biệt hơn khi di chuyển chủ yếu trên đường phố thay vì tập trung vào khả năng off-road.