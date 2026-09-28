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Lộ thông tin Mercedes-Benz GLC 300 EV sắp lắp ráp tại Thái Lan

Thứ Hai, 06:00, 28/09/2026
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VOV.VN - Mercedes-Benz GLC 300 EV sẽ được sản xuất tại Thái Lan với pin 85 kWh do nội địa hóa, dự kiến ra mắt cuối năm nay và có giá khởi điểm dưới 3,7 triệu baht, tương đương khoảng 452.000 ringgit (khoảng 2,88 tỷ đồng).

Mercedes-Benz GLC EV chuẩn bị được sản xuất tại Thái Lan

Mercedes-Benz Thailand vừa công bố kế hoạch sản xuất mẫu GLC 300 EV chạy điện tại quốc gia này, sử dụng các linh kiện có nguồn gốc nội địa nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy chuỗi cung ứng xe điện. GLC EV cũng là mẫu xe đầu tiên được phát triển trên nền tảng MB.EA-Medium của Mercedes-Benz Electric Architecture

Theo ông Christian Schell, Chủ tịch kiêm CEO Mercedes-Benz Thailand, GLC chạy điện dự kiến sẽ nhận được sự quan tâm lớn tại thị trường này. Xe sẽ chính thức ra mắt tại triển lãm Thailand International Motor Expo 2026 diễn ra vào cuối năm nay, trước khi những chiếc đầu tiên được bàn giao cho khách hàng trong khoảng quý I đến quý II/2027.

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Mercedes-Benz GLC 300 EV sắp được lắp ráp tại Thái Lan

Mercedes-Benz dự kiến đưa ra mức giá khởi điểm dưới 3,7 triệu baht, tương đương khoảng 451.800 ringgit. Đây vẫn là mức giá dự kiến và giá bán chính thức sẽ được công bố khi xe ra mắt. 

Khác với phiên bản GLC 400 4Matic từng được giới thiệu trên thị trường quốc tế, mẫu GLC EV sản xuất và bán tại Thái Lan sẽ là GLC 300. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 85 kWh, nhỏ hơn bộ pin 94 kWh của GLC 400 4Matic. Đáng chú ý, bộ pin này sẽ được sản xuất trong nước, tương tự cách Mercedes-Benz đang triển khai với CLA chạy điện tại Thái Lan.

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GLC 400 4Matic

GLC 300 4Matic sở hữu công suất 421 mã lực

Mercedes-Benz GLC 300 4Matic EV sử dụng hệ truyền động hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh. Tổng công suất đạt 421 PS, tương đương 310 kW, cùng mô-men xoắn cực đại 800 Nm.

Nhờ đó, SUV điện này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h. Bộ pin NMC dung lượng 85 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 616 km theo tiêu chuẩn WLTP. Tuy nhiên, con số này thay đổi tùy cấu hình, với bản Avantgarde đạt khoảng 597 km và bản AMG Line khoảng 584 km.

GLC 300 EV được xây dựng trên kiến trúc điện 800 volt và hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 320 kW. Với bộ sạc phù hợp, xe có thể nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. 

Mercedes-Benz GLC 300 EV cũng sẽ đến Malaysia

Sau Thái Lan, Mercedes-Benz GLC 300 4Matic EV cũng được lên kế hoạch bán tại Malaysia. Theo thông tin từ Mercedes-Benz Malaysia, mẫu xe này sẽ có hai phiên bản gồm Avantgarde với giá dự kiến 389.000 ringgit và AMG Line Plus khoảng 399.000 ringgit. 

Tại Malaysia, GLC EV ban đầu sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước theo hình thức CKD tại nhà máy ở Pekan, bang Pahang. Mercedes-Benz Malaysia cho biết hiện chưa có kế hoạch xuất khẩu những chiếc GLC EV lắp ráp tại Malaysia sang các thị trường khác trong khu vực.

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GLC EV mới sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể so với GLC sử dụng động cơ đốt trong. Mẫu xe có chiều dài 4.845 mm, rộng 1.913 mm, cao 1.644 mm và chiều dài cơ sở 2.972 mm. Khoang hành lý có dung tích 570 lít, tăng lên 1.740 lít khi gập hàng ghế sau, trong khi khoang hành lý phía trước có thêm 128 lít.

Nội thất nổi bật với màn hình MBUX Hyperscreen liền mạch kích thước 39,1 inch, cùng hệ thống âm thanh Burmester 3D 15 loa công suất 670 watt, camera 360 độ và cửa hậu chỉnh điện. Tùy thị trường và phiên bản, xe còn có nhiều công nghệ hỗ trợ người lái thuộc gói MB.Drive. 

Với việc sản xuất GLC EV tại Thái Lan và kế hoạch lắp ráp tại Malaysia, Mercedes-Benz đang từng bước mở rộng năng lực sản xuất xe điện tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, thời điểm và kế hoạch phân phối GLC EV tại Việt Nam hiện chưa được đề cập trong nguồn thông tin này.

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Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất

VOV.VN - Dòng xe bán tải bán chạy nhất nước Mỹ là Ford F-Serie trong 49 năm với doanh số 828.832 chiếc vào năm 2025 đang phải tạm dừng sản xuất. Mẫu F-150 đóng vai trò rất lớn trong thành công này, vì vậy việc nhà sản xuất ô tô tạm dừng một số dây chuyền sản xuất là điều đáng lo ngại.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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