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Anh cân nhắc áp thuế xe điện Trung Quốc

Thứ Hai, 11:43, 05/10/2026
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VOV.VN - Chính phủ Anh đang tích cực xem xét phương án áp thuế đối với các dòng xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm bảo hộ ngành sản xuất ô tô trong nước. Động thái này đưa ra trong bối cảnh làn sóng xe điện giá rẻ được trợ cấp từ Trung Quốc tràn vào thị trường.

Bộ trưởng Kinh doanh - Jonathan Reynolds được cho là đang xây dựng phương án áp thuế với xe điện Trung Quốc, chỉ dẫn lo ngại về việc các nhà sản xuất Trung Quốc đang “bán phá giá” xe điện được trợ cấp. Trong khi, người phát ngôn chính phủ Anh khẳng định, chưa có kế hoạch áp thuế cụ thể đối với xe điện Trung Quốc. Thay vào đó, chính phủ đang tham vấn giới công nghiệp trong nước nhằm bảo đảm ban hành chính sách thương mại phù hợp với lợi ích của ngành ô tô và lợi ích quốc gia.

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Dây chuyền sản xuất tại nhà máy của hãng sản xuất xe điện (EV) Nio ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Nếu áp thuế, Anh có thể cân nhắc mức thuế 45%, tương đương mức Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với xe điện Trung Quốc. Động thái này cũng sẽ hạn chế nguy cơ các doanh nghiệp Anh bị ảnh hưởng bởi chính sách “sản xuất tại châu Âu” của Liên minh châu Âu, vốn nhằm hạn chế sự tham gia của Trung Quốc và ưu tiên hàng hóa, linh kiện sản xuất trong nội khối.

Thủ tướng Andy Burnham trước đó kêu gọi Liên minh châu Âu coi Anh là “đối tác tin cậy”, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp ô tô Anh tiếp tục tham gia chuỗi cung ứng và thị trường châu Âu. Ông cảnh báo, nếu Anh bị loại khỏi chính sách “sản xuất tại châu Âu”, ngành ô tô của nước này và châu Âu đều sẽ bị tác động.

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Làn sóng ô tô Trung Quốc ồ ạt đổ bộ Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Trong 3 quý đầu của năm 2026, các thương hiệu ô tô Trung Quốc đã đẩy mạnh sự hiện diện tại Việt Nam với hàng loạt mẫu xe mới, không chỉ lấp đầy các phân khúc giá, mà còn thúc đẩy công nghệ truyền động và các tính năng tiện nghi. 

Quốc Khánh/VOV1
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