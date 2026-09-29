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Lynk & Co 900 bốc cháy tại Trung Quốc, nguyên nhân được cho là do pin sạc dự phòng

Thứ Ba, 19:07, 29/09/2026
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VOV.VN - Một chiếc Lynk & Co 900 bất ngờ xuất hiện ngọn lửa bên dưới xe khi đang đỗ trên đường phố tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, Lynk & Co cho biết, nguyên nhân không xuất phát từ hệ thống động cơ, bình nhiên liệu hay bộ pin của mẫu SUV plug-in hybrid.

Lynk & Co 900 xuất hiện trong vụ cháy tại Hàng Châu

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo cho thấy, một chiếc Lynk & Co 900 màu đen đang đỗ trên đường phố Hàng Châu (Trung Quốc) thì xuất hiện ngọn lửa nhỏ bên dưới gầm xe. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi chiếc SUV dường như không được cắm sạc tại thời điểm xảy ra sự việc. 

Rất may, một người có mặt tại hiện trường được cho là đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan rộng sang chiếc Lynk & Co 900. Chiếc xe vì vậy dường như không bị thiệt hại nghiêm trọng do đám cháy.

lynk co 900 boc chay tai trung quoc, nguyen nhan duoc cho la do pin sac du phong hinh anh 1
Hình ảnh chiếc Lynk & Co 900 bị bốc cháy trên đường phố Hàng Châu (Trung Quốc)

Điều này làm dấy lên những suy đoán ban đầu rằng Lynk & Co 900 có thể đã tự phát cháy khi đang đỗ. Nếu nguyên nhân thực sự đến từ hệ thống điện hoặc pin của xe, đây sẽ là vấn đề đáng quan tâm đối với một mẫu SUV plug-in hybrid sử dụng bộ pin dung lượng lớn.

Lynk & Co 900 là mẫu SUV cao cấp sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, được trang bị bộ pin có dung lượng 52,4 kWh. Mẫu xe từng gây chú ý với khoang nội thất nhiều công nghệ và công suất hệ thống lên tới 845 mã lực tùy phiên bản. 

Lynk & Co nói pin sạc dự phòng mới là nguồn gây cháy

Sau khi đoạn video lan truyền, Lynk & Co đã đưa ra giải thích về sự việc. Theo hãng xe Trung Quốc, một người đi bộ đã vô tình làm rơi một cục pin sạc dự phòng xuống gần chiếc Lynk & Co 900, sau đó đá khiến vật này lọt xuống bên dưới gầm xe. Hãng cho rằng chính pin sạc dự phòng là nguồn phát lửa, thay vì chiếc SUV. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thiết bị này bắt đầu cháy ngay khi rơi xuống mặt đường hay chỉ phát lửa sau khi bị đá vào phía dưới xe.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa hoàn tất quá trình điều tra nên nguyên nhân chính thức của vụ việc chưa được xác nhận độc lập. Do đó, thông tin về pin sạc dự phòng hiện vẫn nên được xem là giải thích từ phía Lynk & Co. Nhưng dù thế nào đi nữa, cảnh tượng ngọn lửa nhỏ dưới gầm chiếc 900 cũng không phải là hình ảnh tốt cho thương hiệu Trung Quốc này.

lynk co 900 boc chay tai trung quoc, nguyen nhan duoc cho la do pin sac du phong hinh anh 2

Sự việc cho thấy chỉ một đám cháy nhỏ dưới gầm xe cũng có thể nhanh chóng gây chú ý khi liên quan đến một mẫu SUV plug-in hybrid. Trong trường hợp ngọn lửa thực sự bắt nguồn từ pin sạc dự phòng như Lynk & Co tuyên bố, vụ việc không phản ánh lỗi của hệ thống động lực hay bộ pin trên chiếc 900. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn cần chờ cơ quan chức năng hoàn tất điều tra.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 900 được phân phối với một phiên bản, giá 3,069 tỷ đồng. Xe được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0TD VEP4 4 xy-lanh với hai mô-tơ điện. Động cơ xăng cho công suất tối đa 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Mô-tơ điện phía trước sản sinh 165 mã lực, trong khi mô-tơ phía sau đạt 308 mã lực. Tổng công suất hệ thống được công bố ở mức 708 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm.

Xe sử dụng hộp số 3DHT-Pro và hệ dẫn động bốn bánh điện tử E-AWD. Theo thông số được công bố, Lynk & Co 900 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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