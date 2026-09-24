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Ford Việt Nam chính thức có nữ Tổng Giám đốc mới

Thứ Năm, 18:03, 24/09/2026
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VOV.VN - Ford Motor Company vừa công bố bổ nhiệm bà Annaliese Atina giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Hiện bà Annaliese Atina đang giữ cương vị Tổng Giám đốc Ford New Zealand. 

Tân Tổng Giám đốc Ford Việt Nam - bà Atina sẽ chuyển đến Hà Nội để đảm nhiệm vai trò mới và báo cáo trực tiếp cho ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford (IMG).  

Bà Atina sẽ kế nhiệm ông Ruchik Shah (nguyên Tổng Giám đốc Ford Việt Nam), sau khi ông quyết định rời Ford để tìm kiếm những cơ hội phát triển mới.  

Việc bổ nhiệm này diễn ra trong giai đoạn Ford Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, sau khi ra mắt các phiên bản nâng cấp của Ranger và Everest cùng Territory Platinum, đồng thời tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. 

ford viet nam chinh thuc co nu tong giam doc moi hinh anh 1
Bà Annaliese Atina đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Ford Việt Nam từ 1/12/2026.

Ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford, chia sẻ: “Annaliese sở hữu năng lực lãnh đạo kinh doanh vững vàng cùng niềm đam mê trong việc mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Sự nhiệt huyết, cùng hiểu biết sâu sắc của Annaliese về khách hàng và hệ thống đại lý, sẽ đóng vai trò quan trọng khi Ford Việt Nam tiếp tục phát huy đà phát triển hiện nay. Tôi rất vui mừng chào đón Annaliese trên cương vị mới".

Bà Atina là một lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm, với hơn 20 năm giữ các vị trí quản lý trong nhiều lĩnh vực như ô tô, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), viễn thông và công nghệ. Trong suốt sự nghiệp, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao, với chuyên môn về điều hành thương mại, hoạch định chiến lược và quản trị các bên liên quan, đồng thời có kinh nghiệm dẫn dắt doanh nghiệp trong các giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi.

Năm 2024, bà Atina gia nhập Ford New Zealand với vai trò Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò này, bà đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, đồng thời phát triển các cơ hội doanh thu mới và dẫn dắt doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi về quy định quản lý cũng như nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng. 

Trước khi gia nhập Ford, bà Atina từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách các mảng khách hàng, bán hàng và hoạt động kinh doanh quy mô lớn. 

Bên cạnh sự nghiệp điều hành, bà Atina từng đảm nhiệm các vai trò quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Bà đồng thời là nhà sáng lập kiêm chuyên gia huấn luyện lãnh đạo của Ambition Collective, nơi tập trung hỗ trợ phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai. 

“Tôi rất vui mừng được gia nhập Ford Việt Nam vào thời điểm quan trọng này của công ty. Tôi mong muốn được phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác để tiếp nối những thành tựu mà đội ngũ đã đạt được, tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và bảo đảm Ford luôn mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng Việt Nam" - bà Atina chia sẻ.

PV/VOV.VN
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