Mazda CX-5 2027 tích hợp AI Google Gemini, giá khởi điểm từ 775 triệu đồng

Mazda CX-5 2027 nâng cấp công nghệ, tích hợp trợ lý AI Google Gemini

Mazda CX-5 tiếp tục được cập nhật cho phiên bản 2027 nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống thông tin giải trí với việc tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Google Gemini trên toàn bộ các phiên bản.

Công nghệ này cho phép người lái sử dụng các câu lệnh bằng giọng nói tự nhiên để thực hiện nhiều tác vụ, từ tìm kiếm thông tin, điều hướng đến quản lý các chức năng giải trí. Việc tăng cường khả năng tương tác bằng giọng nói được kỳ vọng giúp người lái hạn chế thao tác trực tiếp trên màn hình và tập trung hơn vào quá trình điều khiển xe.

Mazda CX-5 2027 được nâng cấp tăng sức cạnh tranh với đối thủ.

Mazda CX-5 2027 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch trên các phiên bản tiêu chuẩn. Riêng bản Premium Plus cao cấp nhất sử dụng màn hình 15,6 inch. Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, trong đó khả năng kết nối không dây được bổ sung từ phiên bản Select.

Không chỉ nâng cấp công nghệ, Mazda CX-5 tiếp tục sở hữu danh sách trang bị an toàn và hỗ trợ lái tiêu chuẩn khá phong phú. Các tính năng đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù và cảnh báo tình trạng mất tập trung của người lái.

Ở những phiên bản cao cấp, xe được bổ sung thêm các tính năng như camera quan sát toàn cảnh 360 độ, hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc và hỗ trợ chuyển làn. Bản Premium Plus còn có hệ thống theo dõi người lái và chức năng cá nhân hóa vị trí ghế, gương chiếu hậu.

Động cơ Mazda CX-5 2027 giữ nguyên, hệ dẫn động AWD là trang bị tiêu chuẩn

Về vận hành, Mazda CX-5 2027 tại Mỹ tiếp tục sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian i-Activ AWD.

Việc trang bị AWD tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản giúp xe tăng khả năng bám đường khi di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, Mazda chưa công bố thêm tùy chọn hệ truyền động mới cho phiên bản 2027 tại thời điểm công bố giá bán. Hãng dự kiến thông tin về các lựa chọn động cơ bổ sung sẽ được công bố trong năm 2027.

Về thiết kế, Mazda CX-5 2027 không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước đó. Mẫu SUV tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, đồng thời sở hữu không gian hàng ghế sau và khoang hành lý được cải thiện so với thế hệ cũ.

Các phiên bản cao cấp được trang bị thêm nhiều tiện nghi như ghế bọc da, ghế trước thông gió, hàng ghế sau có sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Tùy từng phiên bản, xe còn có ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, cửa cốp chỉnh điện và hệ thống đèn chiếu sáng thích ứng.

Mazda CX-5 2027 có giá từ 29.990 USD tại Mỹ

Theo công bố của Mazda Bắc Mỹ ngày 26/10/2026, CX-5 phiên bản 2027 có giá khởi điểm 29.990 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển, thuế và các chi phí liên quan. Mức giá cụ thể của từng phiên bản: Mazda CX-5 2.5 S: 29.990 USD (khoảng 775 triệu đồng), Mazda CX-5 2.5 S Select: 32.140 USD (khoảng 830 triệu đồng), Mazda CX-5 2.5 S Preferred: 34.550 USD (892 triệu đồng), Mazda CX-5 2.5 S Premium: 37.450 USD (967 triệu đồng), Mazda CX-5 2.5 S Premium Plus: 39.440 USD (khoảng 1,019 tỷ đồng).

Phí vận chuyển và xử lý tiêu chuẩn là 1.595 USD (khoảng 41 triệu đồng) theo công bố giá của hãng, riêng tại Alaska là 1.640 USD. Như vậy, giá khởi điểm của Mazda CX-5 2027 sau khi cộng phí vận chuyển tại phần lớn thị trường Mỹ là 31.485 USD (khoảng 813 triệu đồng).

Việc bổ sung Google Gemini trên toàn bộ dải sản phẩm, đồng thời duy trì hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, giúp Mazda CX-5 tiếp tục tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ như Toyota RAV4 và Honda CR-V. Dù vậy, các thông tin về giá bán và trang bị trên mới áp dụng cho thị trường Mỹ; Mazda chưa công bố giá bán tương ứng tại Việt Nam.