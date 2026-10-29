English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mazda CX-5 2027 tích hợp AI Google Gemini, giá khởi điểm từ 775 triệu đồng

Thứ Năm, 14:33, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mazda CX-5 2027 tại thị trường Mỹ được bổ sung trợ lý trí tuệ nhân tạo Google Gemini trên tất cả các phiên bản, trong khi động cơ và thiết kế tổng thể gần như không thay đổi. Giá bán khởi điểm của mẫu SUV này từ 29.990 USD (khoảng 775 triệu đồng).

Mazda CX-5 2027 nâng cấp công nghệ, tích hợp trợ lý AI Google Gemini

Mazda CX-5 tiếp tục được cập nhật cho phiên bản 2027 nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống thông tin giải trí với việc tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Google Gemini trên toàn bộ các phiên bản.

Công nghệ này cho phép người lái sử dụng các câu lệnh bằng giọng nói tự nhiên để thực hiện nhiều tác vụ, từ tìm kiếm thông tin, điều hướng đến quản lý các chức năng giải trí. Việc tăng cường khả năng tương tác bằng giọng nói được kỳ vọng giúp người lái hạn chế thao tác trực tiếp trên màn hình và tập trung hơn vào quá trình điều khiển xe.

mazda cx-5 2027 tich hop ai google gemini, gia khoi diem tu 775 trieu dong hinh anh 1
Mazda CX-5 2027 được nâng cấp tăng sức cạnh tranh với đối thủ.

Mazda CX-5 2027 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch trên các phiên bản tiêu chuẩn. Riêng bản Premium Plus cao cấp nhất sử dụng màn hình 15,6 inch. Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, trong đó khả năng kết nối không dây được bổ sung từ phiên bản Select.

Không chỉ nâng cấp công nghệ, Mazda CX-5 tiếp tục sở hữu danh sách trang bị an toàn và hỗ trợ lái tiêu chuẩn khá phong phú. Các tính năng đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát điểm mù và cảnh báo tình trạng mất tập trung của người lái.

mazda cx-5 2027 tich hop ai google gemini, gia khoi diem tu 775 trieu dong hinh anh 2

Ở những phiên bản cao cấp, xe được bổ sung thêm các tính năng như camera quan sát toàn cảnh 360 độ, hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc và hỗ trợ chuyển làn. Bản Premium Plus còn có hệ thống theo dõi người lái và chức năng cá nhân hóa vị trí ghế, gương chiếu hậu.

Động cơ Mazda CX-5 2027 giữ nguyên, hệ dẫn động AWD là trang bị tiêu chuẩn

Về vận hành, Mazda CX-5 2027 tại Mỹ tiếp tục sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian i-Activ AWD.

Việc trang bị AWD tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản giúp xe tăng khả năng bám đường khi di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, Mazda chưa công bố thêm tùy chọn hệ truyền động mới cho phiên bản 2027 tại thời điểm công bố giá bán. Hãng dự kiến thông tin về các lựa chọn động cơ bổ sung sẽ được công bố trong năm 2027.

Về thiết kế, Mazda CX-5 2027 không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước đó. Mẫu SUV tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản, đồng thời sở hữu không gian hàng ghế sau và khoang hành lý được cải thiện so với thế hệ cũ.

Các phiên bản cao cấp được trang bị thêm nhiều tiện nghi như ghế bọc da, ghế trước thông gió, hàng ghế sau có sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Tùy từng phiên bản, xe còn có ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí, cửa cốp chỉnh điện và hệ thống đèn chiếu sáng thích ứng.

Mazda CX-5 2027 có giá từ 29.990 USD tại Mỹ

Theo công bố của Mazda Bắc Mỹ ngày 26/10/2026, CX-5 phiên bản 2027 có giá khởi điểm 29.990 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển, thuế và các chi phí liên quan. Mức giá cụ thể của từng phiên bản: Mazda CX-5 2.5 S: 29.990 USD (khoảng 775 triệu đồng), Mazda CX-5 2.5 S Select: 32.140 USD (khoảng 830 triệu đồng), Mazda CX-5 2.5 S Preferred: 34.550 USD (892 triệu đồng), Mazda CX-5 2.5 S Premium: 37.450 USD (967 triệu đồng), Mazda CX-5 2.5 S Premium Plus: 39.440 USD (khoảng 1,019 tỷ đồng).

Phí vận chuyển và xử lý tiêu chuẩn là 1.595 USD (khoảng 41 triệu đồng) theo công bố giá của hãng, riêng tại Alaska là 1.640 USD. Như vậy, giá khởi điểm của Mazda CX-5 2027 sau khi cộng phí vận chuyển tại phần lớn thị trường Mỹ là 31.485 USD (khoảng 813 triệu đồng).

Việc bổ sung Google Gemini trên toàn bộ dải sản phẩm, đồng thời duy trì hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, giúp Mazda CX-5 tiếp tục tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ như Toyota RAV4 và Honda CR-V. Dù vậy, các thông tin về giá bán và trang bị trên mới áp dụng cho thị trường Mỹ; Mazda chưa công bố giá bán tương ứng tại Việt Nam.

mazda-cx-5-the-he-moi-1.jpg

Mazda CX-5 thế hệ mới lộ diện tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt

VOV.VN - Trong khi Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, phiên bản hiện hành vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách giảm giá mạnh. Sau 9 tháng năm 2026, mẫu SUV Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu nhóm Crossover cỡ C với gần 12.000 xe bán ra.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ đơn hàng lớn đến áp lực làm chủ công nghệ chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô
Từ đơn hàng lớn đến áp lực làm chủ công nghệ chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô

VOV.VN - Công nghiệp ô tô đang đứng trước yêu cầu nội địa hóa thực chất. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt không chỉ cần đơn hàng lớn, vốn dài hạn và công nghệ hiện đại, mà còn phải từng bước làm chủ thiết kế và năng lực tự chủ công nghệ.

Từ đơn hàng lớn đến áp lực làm chủ công nghệ chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô

Từ đơn hàng lớn đến áp lực làm chủ công nghệ chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô

VOV.VN - Công nghiệp ô tô đang đứng trước yêu cầu nội địa hóa thực chất. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt không chỉ cần đơn hàng lớn, vốn dài hạn và công nghệ hiện đại, mà còn phải từng bước làm chủ thiết kế và năng lực tự chủ công nghệ.

Trung Quốc tính siết màn hình cỡ lớn trên ô tô, lo ngại nguy cơ mất an toàn
Trung Quốc tính siết màn hình cỡ lớn trên ô tô, lo ngại nguy cơ mất an toàn

VOV.VN - Trung Quốc đang xem xét các quy định mới nhằm kiểm soát màn hình giải trí cỡ lớn, ghế ngồi không trọng lực và một số công nghệ trên ô tô. Động thái này xuất phát từ những lo ngại về an toàn, trong bối cảnh các hãng xe ngày càng chạy đua trang bị công nghệ hiện đại.

Trung Quốc tính siết màn hình cỡ lớn trên ô tô, lo ngại nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc tính siết màn hình cỡ lớn trên ô tô, lo ngại nguy cơ mất an toàn

VOV.VN - Trung Quốc đang xem xét các quy định mới nhằm kiểm soát màn hình giải trí cỡ lớn, ghế ngồi không trọng lực và một số công nghệ trên ô tô. Động thái này xuất phát từ những lo ngại về an toàn, trong bối cảnh các hãng xe ngày càng chạy đua trang bị công nghệ hiện đại.

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?
Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào Quý IV/2026 với cuộc đua giảm giá ngày càng sôi động. Hàng loạt mẫu xe từ phổ thông đến cao cấp được các hãng và đại lý tung ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

Giảm giá hàng trăm triệu đồng: Cơ hội mua ô tô hay bài toán đẩy hàng tồn kho?

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào Quý IV/2026 với cuộc đua giảm giá ngày càng sôi động. Hàng loạt mẫu xe từ phổ thông đến cao cấp được các hãng và đại lý tung ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus
Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

VOV.VN - Nhiều người, kể cả chủ sở hữu, vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau ký hiệu chữ RX, NX, UX trên xe Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

Giải mã ý nghĩa tên gọi các dòng xe Lexus

VOV.VN - Nhiều người, kể cả chủ sở hữu, vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự đằng sau ký hiệu chữ RX, NX, UX trên xe Lexus. Mỗi tên gọi đều có ý nghĩa riêng, một số nghe hay hơn những tên khác.

Doanh nghiệp cần gì để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô?
Doanh nghiệp cần gì để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô?

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp chế tạo và công nghiệp ô tô Việt vẫn gặp khó khăn khi tham gia những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng nội địa hoá công nghiệp. Việc hình thành các doanh nghiệp đầu tàu, tạo thị trường ổn định và hỗ trợ nhà cung cấp nâng cấp công nghệ được xem là hướng đi quan trọng.

Doanh nghiệp cần gì để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô?

Doanh nghiệp cần gì để tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô?

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp chế tạo và công nghiệp ô tô Việt vẫn gặp khó khăn khi tham gia những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng nội địa hoá công nghiệp. Việc hình thành các doanh nghiệp đầu tàu, tạo thị trường ổn định và hỗ trợ nhà cung cấp nâng cấp công nghệ được xem là hướng đi quan trọng.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn