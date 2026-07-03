Mercedes-Benz nâng cấp cho Maybach GLS 480, giá gần 9 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã chính thức nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu xe flagship Maybach GLS 480, tiếp nối hai phiên bản đã được giới thiệu trước đó là GLS 450 4MATIC và Mercedes-Maybach GLS 600.

Mẫu xe mới được làm mới thiết kế ngoại thất với những chi tiết đặc trưng trên các phiên bản Maybach. Cụ thể, Maybach GLS 480 mới sở hữu những thay đổi ở dải thảm đèn chào mừng bên hông thân xe ở tất cả 4 cánh cửa, hệ thống lọc không khí & bụi bẩn cao cấp ENERGIZING AIR CONTROL, gạt mưa thông minh MAGIC VISION CONTROL và bảo vệ hành khách hàng ghế trước PRE-SAFE Impulse Side.

Hệ thống truyền động của xe tiếp tục duy trì khối động cơ M256M với dung tích 3.0L, nhưng được nâng cấp nhẹ về công suất và mô-men xoắn cực đại lần lượt ở mức 375 hp và 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, giúp xe tăng tốc 0 - 100 km/h trong 6,6 giây và vận tốc tối đa 245 km/h.

MBV thông báo mẫu xe này hiện đã nhận cọc và sẵn sàng bàn giao chính thức đến khách hàng từ cuối tháng 6, dự kiến Maybach GLS 480 mới có giá bán lẻ 8,999 tỷ đồng.

Cận cảnh mẫu xe Maybach GLS 480 mới:

Trong khi đó, MBV cũng bổ sung phiên bản S 450 4MATIC Luxury dành cho thị trường Việt Nam với giá bán bán lẻ 5,399 tỷ đồng, cùng với loạt nâng cấp nhẹ về mặt tính năng hỗ trợ điều khiển giọng nói, công nghệ thực tế tăng cường và khả năng kết nối thông qua app Mercedes-Benz Việt Nam.

Xe tiếp tục được trang bị động cơ 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC.

Hệ thống này giúp Mercedes-Benz S 450 4MATIC Luxury có thể tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ với 5,1 giây và vận tốc tối đa đạt 250 km/h. Cùng với đó, xe có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên đường hỗn hợp ở mức 11,54 lít/100 km.

Những hình ảnh Mercedes-Benz S 450 4MATIC Luxury: