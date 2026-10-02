Mercedes-Benz ra mắt GLC 350e 4MATIC PHEV tại Việt Nam, giá gần 3 tỷ đồng

Vào ngày 2/10, MBV đã chính thức giới thiệu mẫu xe GLC 350e 4MATIC dành cho thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên MBV phân phối chính hãng một mẫu xe sở hữu hệ thống Hybrid cắm sạc - Plug-in Hybrid (PHEV) - thuộc dòng GLC tại thị trường Việt Nam. Nhờ đó, mẫu xe Đức có thể đáp ứng nhu cầu của những khách hàng vừa muốn trải nghiệm công nghệ xe điện trong đô thị nhưng còn có thêm sự cơ động của động cơ đốt trong trên những hành trình dài.

GLC 350e 4MATIC dành cho thị trường Việt Nam

Về mặt vận hành, GLC 350e 4MATIC được trang bị khối động cơ xăng dung tích 2.0L kết hợp cùng một mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất lên tới 230 kW (tương đương 313 mã lực) và sức kéo cực đại 550 Nm. Sức mạnh này được truyền xuống bốn bánh thông qua hệ dẫn động 4MATIC và hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, giúp chiếc SUV hạng sang bứt tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,7 giây.

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC được trang bị cụm pin có dung lượng khả dụng 25,28 kWh. Nhờ đó, xe sở hữu tầm hoạt động thuần điện dao động từ 115 đến 128 km theo chu trình thử nghiệm WLTP, đủ cho các nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Người dùng có thể sạc pin thông qua điện lưới (AC) công suất 11 kW, giúp nạp đầy năng lượng (từ 0-100%) trong khoảng 2 giờ 45 phút.

Theo công bố từ MBV, mức giá bán lẻ khuyến nghị của GLC 350e 4MATIC là 2,999 tỷ đồng, dự kiến sẽ cạnh tranh với Volvo XC60 PHEV (2,75 tỷ đồng) tại Việt Nam.

Ngoài ra, MBV cũng tiến hành điều chỉnh lại giá bán cho hai phiên bản sử dụng động cơ đốt trong hiện tại nhằm tăng sức hút, với mức giảm trực tiếp 300 triệu đồng. Cụ thể, từ ngày 1/10/2026, GLC 200 4MATIC giảm xuống mức 1,999 tỷ đồng, trong khi GLC 300 4MATIC được định giá ở mức 2,499 tỷ đồng.

Từ ngày 9/9 đến hết tháng 12/2026, khách hàng đã sở hữu Mercedes-Benz trong vòng 8 năm được ưu đãi giảm giá bán lẻ thêm 1% khi nâng cấp lên GLC PY25. Đồng thời, khách hàng mua GLC (PY25) được tặng 2 năm gia hạn bảo hành từ nay đến hết năm.