Mitsubishi Motors Việt Nam tăng nguồn cung phụ tùng cho miền Bắc

Theo thông báo của Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), kho phụ tùng mới vừa được hãng đưa vào hoạt động tại thành phố Hải Phòng để kết hợp cùng kho phía Nam (nâng cấp vào năm 2025) giúp đẩy nhanh tốc độ cung ứng phụ tùng chính hãng cho nhu cầu sửa chữa xe của khách hàng.

Cùng với đó, động thái này cũng giúp nguồn cung ứng phụ tùng cho xe Mitsubishi tại Việt Nam ổn định hơn khi mạng lưới nhà phân phối ủy quyền của MMV đã lên tới 77 cơ sở trên toàn quốc.

Việc đưa vào hoạt động kho phụ tùng mới tại Hải Phòng sẽ giúp khách hàng sử dụng ô tô Mitsubishi ở khu vực miền Bắc được đảm bảo nguồn phụ tùng khi hãng xe Nhật Bản.

Kho phụ tùng mới tại khu vực phía Bắc ghi nhận mức tăng 58% về sức chứa so với cơ sở trước đây, với hệ thống lưu trữ được trang bị các loại giá kệ hiện đại, giúp tối ưu hóa không gian chứa nhiều loại phụ tùng, đồng thời rút ngắn thời gian xuất và nhập hàng hóa. Cơ sở mới này được MMV hợp tác phát triển cùng một đối tác có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và quản lý kho bãi ngành ô tô.

Việc đưa vào vận hành kho mới tại Hải Phòng, kết hợp cùng kho phía Nam (tại KCN Sóng Thần, TP.HCM) vừa được nâng cấp vào năm 2025, giúp hãng xe Nhật Bản hoàn thiện mạng lưới hậu mãi trên toàn quốc. Nhờ đó, thời gian giao hàng liên vùng đến các tỉnh phía Bắc được rút ngắn đáng kể, đẩy nhanh tốc độ xử lý của đại lý, có thể đảm bảo bàn giao xe ngay trong ngày cho khách hàng.

Bên cạnh việc nâng cấp năng lực vận hành kho bãi, MMV cũng chú trọng đến tính phát triển bền vững khi hãng đã bắt đầu đưa vào sử dụng các loại bao bì phụ tùng chính hãng làm từ 100% vật liệu tái chế, đạt chứng nhận FSC thân thiện với môi trường.