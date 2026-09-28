English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mitsubishi Motors Việt Nam tăng nguồn cung phụ tùng cho miền Bắc

Thứ Hai, 10:00, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức đưa kho phụ tùng mới tại Hải Phòng vào hoạt động, đảm bảo nguồn cung ổn định cho khu vực miền Bắc và giúp rút ngắn tối đa thời gian sửa chữa xe cho khách hàng.

Theo thông báo của Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV), kho phụ tùng mới vừa được hãng đưa vào hoạt động tại thành phố Hải Phòng để kết hợp cùng kho phía Nam (nâng cấp vào năm 2025) giúp đẩy nhanh tốc độ cung ứng phụ tùng chính hãng cho nhu cầu sửa chữa xe của khách hàng.

Cùng với đó, động thái này cũng giúp nguồn cung ứng phụ tùng cho xe Mitsubishi tại Việt Nam ổn định hơn khi mạng lưới nhà phân phối ủy quyền của MMV đã lên tới 77 cơ sở trên toàn quốc.   

mitsubishi motors viet nam tang nguon cung phu tung cho mien bac hinh anh 1
Việc đưa vào hoạt động kho phụ tùng mới tại Hải Phòng sẽ giúp khách hàng sử dụng ô tô Mitsubishi ở khu vực miền Bắc được đảm bảo nguồn phụ tùng khi hãng xe Nhật Bản.

Kho phụ tùng mới tại khu vực phía Bắc ghi nhận mức tăng 58% về sức chứa so với cơ sở trước đây, với hệ thống lưu trữ được trang bị các loại giá kệ hiện đại, giúp tối ưu hóa không gian chứa nhiều loại phụ tùng, đồng thời rút ngắn thời gian xuất và nhập hàng hóa. Cơ sở mới này được MMV hợp tác phát triển cùng một đối tác có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và quản lý kho bãi ngành ô tô.   

Việc đưa vào vận hành kho mới tại Hải Phòng, kết hợp cùng kho phía Nam (tại KCN Sóng Thần, TP.HCM) vừa được nâng cấp vào năm 2025, giúp hãng xe Nhật Bản hoàn thiện mạng lưới hậu mãi trên toàn quốc. Nhờ đó, thời gian giao hàng liên vùng đến các tỉnh phía Bắc được rút ngắn đáng kể, đẩy nhanh tốc độ xử lý của đại lý, có thể đảm bảo bàn giao xe ngay trong ngày cho khách hàng.   

mitsubishi motors viet nam tang nguon cung phu tung cho mien bac hinh anh 2

Bên cạnh việc nâng cấp năng lực vận hành kho bãi, MMV cũng chú trọng đến tính phát triển bền vững khi hãng đã bắt đầu đưa vào sử dụng các loại bao bì phụ tùng chính hãng làm từ 100% vật liệu tái chế, đạt chứng nhận FSC thân thiện với môi trường. 

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt, chờ ngày về Việt Nam
Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt, chờ ngày về Việt Nam

VOV.VN - Mitsubishi vừa chính thức ra mắt All New Pajero thế hệ thứ 5 tại Thái Lan. Mẫu SUV huyền thoại này sở hữu thiết kế lột xác, động cơ mạnh mẽ và dự kiến sẽ sớm trình làng thị trường Việt Nam năm 2026.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt, chờ ngày về Việt Nam

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt, chờ ngày về Việt Nam

VOV.VN - Mitsubishi vừa chính thức ra mắt All New Pajero thế hệ thứ 5 tại Thái Lan. Mẫu SUV huyền thoại này sở hữu thiết kế lột xác, động cơ mạnh mẽ và dự kiến sẽ sớm trình làng thị trường Việt Nam năm 2026.

Loạt xe chủ lực duy trì vị thế cho Mitsubishi tại Việt Nam trong tháng 7/2026
Loạt xe chủ lực duy trì vị thế cho Mitsubishi tại Việt Nam trong tháng 7/2026

VOV.VN - Doanh số của Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục được duy trì mức tăng trưởng trong tháng 7/2026 nhờ vào các mẫu xe chủ lực - Xforce, Xpander và Destinator.

Loạt xe chủ lực duy trì vị thế cho Mitsubishi tại Việt Nam trong tháng 7/2026

Loạt xe chủ lực duy trì vị thế cho Mitsubishi tại Việt Nam trong tháng 7/2026

VOV.VN - Doanh số của Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục được duy trì mức tăng trưởng trong tháng 7/2026 nhờ vào các mẫu xe chủ lực - Xforce, Xpander và Destinator.

Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt
Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

VOV.VN - Hàng loạt mẫu ô tô mới như BYD Sealion 5 DM-i, Subaru Forester Hybrid cùng những mẫu xe điện hạng sang như Lexus ES thế hệ mới, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và bộ đôi Volvo ES90, EX90 sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam, báo hiệu những tháng cuối năm sôi động.

Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

Điểm danh loạt ô tô mới sắp ra nhập thị trường Việt

VOV.VN - Hàng loạt mẫu ô tô mới như BYD Sealion 5 DM-i, Subaru Forester Hybrid cùng những mẫu xe điện hạng sang như Lexus ES thế hệ mới, Mercedes-Benz CLA 200 Electric và bộ đôi Volvo ES90, EX90 sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam, báo hiệu những tháng cuối năm sôi động.

Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất
Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất

VOV.VN - Dòng xe bán tải bán chạy nhất nước Mỹ là Ford F-Serie trong 49 năm với doanh số 828.832 chiếc vào năm 2025 đang phải tạm dừng sản xuất. Mẫu F-150 đóng vai trò rất lớn trong thành công này, vì vậy việc nhà sản xuất ô tô tạm dừng một số dây chuyền sản xuất là điều đáng lo ngại.

Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất

Mẫu xe bán chạy nhất của Ford bị tạm ngừng sản xuất

VOV.VN - Dòng xe bán tải bán chạy nhất nước Mỹ là Ford F-Serie trong 49 năm với doanh số 828.832 chiếc vào năm 2025 đang phải tạm dừng sản xuất. Mẫu F-150 đóng vai trò rất lớn trong thành công này, vì vậy việc nhà sản xuất ô tô tạm dừng một số dây chuyền sản xuất là điều đáng lo ngại.

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập
Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV đô thị tiếp tục nóng lên. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, kéo giá thực tế của một số phiên bản xuống dưới 500 triệu đồng.

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

VOV.VN - Bước sang tháng 9/2026, cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV đô thị tiếp tục nóng lên. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, kéo giá thực tế của một số phiên bản xuống dưới 500 triệu đồng.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn