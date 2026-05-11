Range Rover SV Ultra ra mắt tại Việt Nam

Thứ Hai, 06:00, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Range Rover đã chính thức giới thiệu mẫu SV Ultra hoàn toàn mới cho khách hàng Việt Nam với không gian nội thất chế tác thủ công tinh xảo, hệ thống âm thanh tĩnh điện đầu tiên trên thế giới và tùy chọn động cơ V8 mạnh mẽ.

Theo thông báo, Range Rover SV Ultra mới là chiếc xe sang trọng và tiên tiến nhất về mặt công nghệ từ trước đến nay của hãng xe Anh Quốc. Đáng chú ý, phiên bản SV Ultra sẽ cung cấp tùy chọn động cơ P615 V8 mạnh mẽ dành riêng cho khách hàng tại thị trường Việt Nam. Trong khi đó, phiên bản thuần điện của mẫu xe này dự kiến sẽ chính thức được ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.

range rover sv ultra ra mat tai viet nam hinh anh 1

Về ngoại thất, Range Rover SV Ultra mang đến sự khác biệt với màu sơn độc quyền Bạc Titan Silver nhờ công thức chế tác đặc biệt, sử dụng các hạt nhôm siêu mịn và công nghệ sắc tố tiên tiến để tạo ra bề mặt bóng, có độ phản chiếu cao với hiệu ứng ánh kim như sự uyển chuyển của kim loại ở dạng lỏng. Kết hợp với đó là gói trang trí ngoại thất màu Satin Platinum Atlas, bạc Silver Chrome cùng bộ mâm hợp kim 23 inch cỡ lớn tạo nên vẻ bề thế.

Khoang nội thất của mẫu xe này được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng và hoàn toàn không sử dụng da động vật. Xe sử dụng chất liệu Ultrafabrics cao cấp phối hai tông màu Trắng Orchid White và Xám Cinder Grey, nổi bật với họa tiết ghế được chế tác bằng kỹ thuật khắc laser tinh xảo.

range rover sv ultra ra mat tai viet nam hinh anh 2

Nội thất xe còn còn được tô điểm bởi tấm ốp gỗ mây (rattan palm) vân tự nhiên, các núm điều khiển bằng gốm trắng bóng và gối tựa lưng sử dụng vải dệt Kvadrat remix thân thiện với môi trường. Gối tựa lưng dáng dài mới sử dụng vải dệt Kvadrat remix — một chất liệu thay thế da động vật — với sự pha trộn bền bỉ giữa 30% len và 70% polyester tái chế, được dệt tại Anh. 

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Range Rover SV Ultra nằm ở khoang lái khi lần đầu tiên được trang bị công nghệ âm thanh tĩnh điện SV Electrostatic Sound mang tính cách mạng, bao gồm 21 loa tích hợp sử dụng màng loa siêu nhẹ chỉ dày 1mm có tốc độ phản hồi nhanh hơn tới 1.000 lần so với loa thông thường, đồng thời tiêu thụ điện năng ít hơn tới 90%. Tuy nhiên, giá của Range Rover SV Ultra vẫn chưa được tiết lộ.

range rover sv ultra ra mat tai viet nam hinh anh 3

Hệ thống âm thanh này được kết hợp hoàn hảo cùng hệ thống Ghế Body and Soul (BASS) và công nghệ Sàn cảm biến xúc giác (Sensory Haptic Floor) đầu tiên trên thế giới. Thông qua phần mềm điều khiển bằng AI, các bộ chuyển đổi (transducers) tích hợp dưới sàn và ghế sẽ chuyển hóa âm thanh thành những rung động êm ái lan tỏa khắp cơ thể. Ghế Body and Soul còn cung cấp 6 chế độ thư giãn được tuyển chọn kỹ lưỡng giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe thể chất cho hành khách.

Những hình ảnh Range Rover SV Ultra sắp bán tại Việt Nam:

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
Range Rover Sport 2026 ra mắt khách hàng Việt, chốt giá từ 5,959 tỷ đồng
VOV.VN - Mẫu SUV thể thao hạng sang Range Rover Sport vừa chính thức được giới thiệu phiên bản năm 2026 tại thị trường Việt Nam với hàng loạt nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế và công nghệ điện hóa.

VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

VOV.VN - Xe Hybrid đang trở thành lựa chọn dung hòa giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng hệ thống pin lại là nguồn phát sinh những rủi ro tiềm ẩn. Từ hao hụt dung lượng, quá nhiệt đến lỗi mô-đun, những vấn đề ảnh làm hưởng đến hiệu năng vận hành và còn có thể tăng chi phí sửa chữa phát sinh.

VOV.VN - Thị trường ô tô Australia đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ khi xe điện và xe hybrid tăng trưởng bùng nổ trong tháng 4/2026. BYD vươn lên vị trí số 2 toàn thị trường, trong khi doanh số xe xăng truyền thống lao dốc mạnh.

VOV.VN - Nếu các đơn vị vi phạm trong 6 trường hợp này sẽ bị thu hồi giấy phép xe tập lái từ 1/7.

VOV.VN - Suốt 30 năm qua, Honda vẫn luôn chiếm trọn được niềm tin của khách hàng Việt Nam nhờ sự thấu hiểu thói quen người dùng xe máy nhưng hãng cũng dần phải chuyển đổi chiến lược một cách thận trọng để phù hợp hơn với kỷ nguyên điện hóa.

