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Sau nút bấm, những trang bị ô tô nào nên được đưa trở lại?

Thứ Sáu, 07:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Khi nhiều hãng xe bắt đầu đưa nút bấm và núm xoay vật lý trở lại cabin, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là những trang bị ô tô tiện dụng nào từng biến mất cũng xứng đáng xuất hiện trên ô tô hiện đại.

Khi nút bấm bắt đầu trở lại

Trong vài năm qua, màn hình cảm ứng ngày càng xuất hiện dày đặc trên ô tô, thay thế hàng loạt nút bấm và công tắc vật lý. Tuy nhiên, một số hãng xe như Volkswagen, Mercedes, Hyundai hay Polestar đã thừa nhận rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào màn hình có thể gây bất tiện cho người sử dụng.

Một số chức năng vốn có thể thao tác nhanh bằng nút bấm vật lý như điều hòa, âm lượng hay thậm chí cần số trên một số mẫu xe đã được đưa lên màn hình cảm ứng. Xu hướng mới đang bắt đầu đảo chiều khi các hãng xe đưa trở lại những phím điều khiển truyền thống. Đây cũng là lúc người dùng đặt câu hỏi về những trang bị khác từng biến mất khỏi ô tô nhưng vẫn có giá trị sử dụng thực tế. 

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Các nút bấm vật lý dần trở lại trên các mẫu ô tô hiện đại ngày nay thay vì cảm ứng

Một trong số đó là que thăm dầu động cơ. Đây là trang bị rất đơn giản nhưng cho phép người dùng kiểm tra trực tiếp lượng dầu bằng mắt thường, thay vì phải truy cập nhiều menu trên màn hình và chờ xe thực hiện quá trình đo điện tử.

Kính mở trên cửa hậu và chế độ ban đêm

Một trang bị khác được nhắc đến là kính cửa hậu có thể mở riêng, từng khá phổ biến trên SUV và wagon. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi cần chở những vật dài nhô ra phía sau xe hoặc đơn giản là muốn mở một phần cửa để tăng thông gió.

sau nut bam, nhung trang bi o to nao nen duoc dua tro lai hinh anh 2

Honda CR-V thế hệ cũ từng có kiểu kính cửa hậu này. Tuy nhiên, trang bị tương tự ngày càng hiếm trên các mẫu SUV hiện đại. BMW thậm chí đã loại bỏ kính mở riêng trên một số dòng wagon và không còn duy trì kiểu cửa hậu chia đôi trên BMW X5 thế hệ mới. Tại Mỹ, một số mẫu như Toyota 4Runner, Lexus GX, Chevrolet Tahoe, Ford Expedition và Jeep Wrangler vẫn cung cấp những giải pháp tương tự. 

Cửa kính góc nhỏ phía trước, hay còn gọi là vent window/quarter-light có thể mở, cũng là một trang bị được nhiều người nhớ đến. Thiết kế này từng giúp tăng khả năng thông gió mà không cần hạ toàn bộ cửa kính.

Một tính năng khác có thể được đưa trở lại là chế độ hiển thị ban đêm đơn giản. Saab từng có chế độ Night Panel, cho phép tắt phần lớn thông tin trên bảng đồng hồ và chỉ giữ lại những dữ liệu cần thiết như tốc độ. Ý tưởng này nhằm giảm lượng ánh sáng và thông tin gây mất tập trung khi lái xe ban đêm.

Bánh dự phòng, đồng hồ cơ và những chi tiết từng rất quen thuộc

Một trong những trang bị bị loại bỏ nhiều nhất trên ô tô hiện đại là bánh dự phòng. Trước đây, khi xe thủng lốp, người lái có thể lấy bánh dự phòng, kích xe và tiếp tục hành trình. Ngày nay, nhiều mẫu xe chỉ còn bộ vá lốp hoặc bình bọt sửa chữa tạm thời.

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Việc loại bỏ bánh dự phòng giúp giảm trọng lượng và chi phí sản xuất, đồng thời giải phóng không gian. Tuy nhiên, bộ sửa chữa bằng bọt không phải lúc nào cũng xử lý được những trường hợp hư hỏng nghiêm trọng, chẳng hạn vết rách ở thành lốp. 

Một vấn đề khác nằm ở thiết kế bảng đồng hồ. Nhiều mẫu xe hiện đại sử dụng màn hình kỹ thuật số, khiến khoang lái gần như không có gì nổi bật khi xe chưa được khởi động. Trong khi đó, những mẫu xe cũ thường có cụm đồng hồ cơ với kim, mặt số và nhiều chi tiết cơ khí có thể quan sát ngay cả khi xe đang tắt máy.

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Bugatti Tourbillon là một ví dụ đặc biệt khi sử dụng cụm đồng hồ cơ khí lấy cảm hứng từ đồng hồ cao cấp. Tuy nhiên, đây là giải pháp dành cho xe hiệu suất cao và không phải lựa chọn thực tế đối với phần lớn người dùng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể mong muốn những chi tiết quen thuộc khác quay trở lại như núm xoay điều hòa, chìa khóa cơ để khởi động xe hay các công tắc vật lý cho những chức năng thường xuyên sử dụng.

Xu hướng đưa nút bấm trở lại cho thấy các nhà sản xuất đang tìm cách cân bằng giữa công nghệ hiện đại và khả năng thao tác trực tiếp. Sau màn hình cảm ứng, những trang bị tưởng như lỗi thời nhưng hữu dụng có thể tiếp tục trở thành chủ đề được người dùng ô tô quan tâm.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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