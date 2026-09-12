Thị trường ô tô tháng 8/2026: Doanh số lao dốc mạnh

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong tháng 8/2026 chỉ đạt 25.395 xe, giảm sâu lên tới 25% so với tháng 7/2026 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức sụt giảm được thể hiện rõ nhất ở các mẫu xe du lịch, khi chỉ đạt doanh số 16.738 xe, giảm mạnh 34% so với tháng trước, xe chuyên dụng cũng sụt giảm 37%, xuống còn 399 chiếc. Trái ngược với đà giảm chung, mảng xe thương mại lại là điểm sáng duy nhất ghi nhận tín hiệu tích cực với doanh số 8.258 xe, tăng 5% so với tháng 7.

Xét về nguồn gốc, sức mua giảm mạnh bao trùm lên cả hai mảng phân phối, với lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước đạt 9.960 xe, giảm 28% so với tháng trước; đồng thời, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng chững lại với 15.435 xe được giao đến tay khách hàng, giảm 22%.

Thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm mạnh trong tháng 8/2026

Bất chấp thị trường chững lại trong tháng 8/2026, song bức tranh toàn cảnh thị trường tính từ đầu năm vẫn duy trì được đà tăng trưởng dương. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 8/2026 đạt tới 246.935 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự khởi sắc này được đóng góp bởi đà tăng trưởng đồng đều ở cả ba mảng: Xe du lịch tăng 8%, xe thương mại tăng 19% và xe chuyên dụng tăng đột biến 76% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt mức tăng trưởng 20% so với năm ngoái, vượt xa mức tăng khiêm tốn 2% của xe lắp ráp trong nước.

Doanh số thị trường ô tô Việt Nam tháng 8/2026 so với cùng kỳ và tháng liền trước

Ở phân khúc xe năng lượng mới, xe Hybrid đạt tổng cộng 1.388 xe bán ra trong tháng vừa qua, giảm 15% so với tháng trước đó nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 8 tháng đầu năm, phân khúc xe này ghi nhận doanh số 13.889 chiếc, tăng trưởng 65%. Trong khi đó, xe thuần điện cũng đạt doanh số 3 chiếc trong tháng vừa qua, giúp tổng số lượng bán ra từ đầu năm đã đạt 79 chiếc.

Tổng doanh số thị trường ô tô (thành viên VAMA) trong năm 2026 và 2025 (tính đến hết tháng 8 hàng năm)

Dù các hãng xe đã đẩy mạnh các chính sách ưu đãi mạnh nhưng sự sụt giảm trong tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch rơi vào tháng 8/2026) là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng chung của cả năm 2026 vẫn được duy trì, cho thấy thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Dự kiến, các tháng cuối năm sẽ chứng kiến thêm nhiều đợt khuyến mại mạnh tay của các hãng để tăng cường sức hút trong giai đoạn sôi động nhất.