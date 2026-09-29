Toyota Corolla thế hệ mới sắp "lột xác" hoàn toàn với 4 tùy chọn động cơ

Toyota Corolla thế hệ mới có thể chuyển sang kiểu dáng liftback

Toyota đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi đáng kể đối với Corolla, mẫu xe bán chạy hàng đầu của hãng. Theo những thông tin mới được Carscoops dẫn lại, thế hệ Corolla tiếp theo có thể xuất hiện sớm nhất vào năm 2027, trong khi phiên bản được gọi là Corolla 2028 có thể mang diện mạo và cách tiếp cận hoàn toàn khác so với mẫu xe hiện tại.

Thông tin này xuất hiện sau khi Toyota hé lộ hình ảnh liên quan đến mẫu Corolla thế hệ mới trong mùa hè vừa qua. Thiết kế được cho là có nhiều điểm tương đồng với mẫu Corolla Concept từng xuất hiện tại Japan Mobility Show 2025.

Toyota Corolla thế hệ mới sẽ mang thiết kế độc đáo

Đáng chú ý, Corolla mới có thể không còn sử dụng kiểu dáng sedan truyền thống. Toyota đang cân nhắc chuyển sang thiết kế liftback, kết hợp những đặc điểm của sedan và hatchback trong cùng một mẫu xe. Cách bố trí này có thể giúp Corolla sở hữu khoang hành lý linh hoạt hơn, đồng thời tạo diện mạo hiện đại hơn.

Toyota được cho là cũng đang tìm cách giảm số lượng biến thể trong danh mục sản phẩm để tối ưu hóa lợi nhuận. Vì vậy, việc hợp nhất các phiên bản Corolla sedan và hatchback thành một kiểu dáng duy nhất có thể là hướng đi phù hợp với chiến lược này.

Corolla mới có thể có cả hybrid, PHEV và động cơ điện

Corolla thế hệ mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng nền tảng TNGA-C nhưng được nâng cấp. Đáng chú ý, mẫu xe có thể được cung cấp tới bốn loại hệ thống truyền động gồm động cơ xăng, hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện.

Ở phiên bản hybrid, Toyota được cho là sẽ sử dụng động cơ 4 xi-lanh 1.5L mới. Tổng công suất hệ thống có thể đạt khoảng 134 mã lực, tương đương mức của Corolla Hybrid hiện tại. Tuy nhiên, khả năng tiết kiệm nhiên liệu được kỳ vọng tăng khoảng 10-20%. Hệ dẫn động bốn bánh AWD cũng có thể tiếp tục xuất hiện dưới dạng tùy chọn.

Trong khi đó, phiên bản plug-in hybrid có thể được trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn cùng mô-tơ điện mạnh hơn, hướng tới khả năng vận hành thuần điện trong phạm vi dài hơn so với Corolla Hybrid thông thường.

Một phiên bản thuần điện cũng được cho là đang được phát triển. Mẫu xe này có thể cung cấp hệ dẫn động hai mô-tơ AWD tùy chọn và phạm vi hoạt động tối thiểu khoảng 250 dặm, tương đương hơn 400 km cho mỗi lần sạc.

Đối với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, Corolla mới có thể được cung cấp động cơ tăng áp 1.5L hoặc 2.0L. Đáng chú ý nhất là GR Corolla hiệu suất cao được kỳ vọng tiếp tục sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, với công suất có thể lên tới khoảng 395 mã lực, tương đương 400 PS.

Những thông tin trên hiện vẫn là các báo cáo và dự đoán, Toyota chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật chính thức của Corolla thế hệ mới. Tuy nhiên, nếu được triển khai, việc Corolla cùng lúc có phiên bản xăng, hybrid, PHEV và thuần điện sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể đối với mẫu xe phổ thông lâu đời của Toyota.