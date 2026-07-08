Toyota Corolla Cross ra mắt bản đặc biệt Z Adventure, mang đậm chất Land Cruiser

Toyota Corolla Cross Z Adventure gây ấn tượng với phong cách SUV địa hình

Toyota vừa tung ra bản cập nhật nhỏ cho mẫu Corolla Cross phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản, nổi bật nhất là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm với thiết kế mạnh mẽ. Mẫu SUV này tiếp nối các phiên bản đặc biệt kỷ niệm dựa trên dòng sedan và wagon của Corolla.

Điểm nhấn lớn nhất trên Toyota Corolla Cross Z Adventure nằm ở thiết kế ngoại thất hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản đang bán tại Nhật Bản. Xe sử dụng lưới tản nhiệt mang phong cách của Corolla Cross tại thị trường Bắc Mỹ với dòng chữ “TOYOTA” nổi bật, thay cho logo Corolla quen thuộc, tạo cảm giác mạnh mẽ tương tự các mẫu Land Cruiser.

Phiên bản đặc biệt còn được bổ sung ốp cản trước và sau màu bạc giả kim loại, bộ mâm hợp kim 17 inch màu xám mờ cùng các huy hiệu kỷ niệm 60 năm Corolla trên chắn bùn trước. Xe có bốn tùy chọn màu ngoại thất gồm Urban Khaki, Platinum White Pearl Mica, Mud Bath và Black Mica, tất cả đều kết hợp với nóc sơn đen tạo hiệu ứng hai tông màu thể thao.

Bên trong khoang lái, Corolla Cross Z Adventure được trang bị ghế bọc da tổng hợp màu đen kết hợp đường chỉ khâu màu cam nổi bật. Logo kỷ niệm 60 năm tiếp tục xuất hiện trên nhiều chi tiết nội thất nhằm khẳng định tính độc quyền của phiên bản này.

Bổ sung công nghệ an toàn, giữ nguyên động cơ Hybrid

Ngoài phiên bản đặc biệt, Toyota cũng nâng cấp trang bị cho các phiên bản Corolla Cross cao cấp tại Nhật Bản. Hệ thống hỗ trợ lái Toyota Safety Sense được bổ sung nhiều tính năng mới như hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và cải thiện khả năng nhận diện chướng ngại vật, giúp tăng mức độ an toàn trong quá trình vận hành.

Corolla Cross Z Adventure tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid 1.8L quen thuộc của thị trường Nhật Bản, kết hợp hộp số e-CVT và tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh điện tử E-Four. Toyota không thay đổi các thông số vận hành mà tập trung tạo sự khác biệt bằng thiết kế và trang bị.

Việc ra mắt Corolla Cross Z Adventure tiếp tục nằm trong chuỗi sản phẩm kỷ niệm 60 năm dòng Corolla, sau khi Toyota trước đó đã giới thiệu các phiên bản đặc biệt dành cho Corolla Sedan và Corolla Touring. Đây cũng được xem là một trong những bản Corolla Cross cá tính nhất từng được hãng xe Nhật Bản phát triển dành riêng cho thị trường nội địa.

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross được phân phối với hai phiên bản - V (giá 820 triệu đồng) và HEV (giá 865 triệu đồng).

Bản máy xăng 1.8V lắp động cơ 1,8 lít 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 138 mã lực, mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Trong khi bản hybrid 1.8 HEV gồm động cơ xăng 1.8 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm), kết hợp với một môtơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm. Cả hai đều sử dụng hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước.

Theo công bố của nhà sản, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 7,55 lít/100 km với bản 1.8 V và 3,67 lít/100 bản 1.8 HEV.

Trang bị an toàn với Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình chủ động. Ngoài ra, xe còn trang bị các tính năng khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo áp suất lốp, 7 túi khí...