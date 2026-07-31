Toyota Motor Asia kết nối các nền âm nhạc châu Á với “Move Your World Beat"

Toyota Motor Asia công bố ra mắt "Move Your World Beat"

Vừa qua, Toyota Motor Asia đã công bố ra mắt "Move Your World Beat" - một sáng kiến văn hóa khu vực mới được phát triển cùng đối tác sáng tạo Virtue Asia. Chương trình mở rộng nền tảng thương hiệu "Move Your World" thông qua sự kết nối và hòa quyện của những sáng tạo âm nhạc đến từ khắp châu Á.

Dựa trên tinh thần của "Move Your World" về sự tiến bộ mang tính tập thể và trao quyền cho cộng đồng, "Move Your World Beat" tiếp tục phát triển tầm nhìn đó – từ việc tôn vinh sự chuyển động đến truyền cảm hứng cho những bước tiến chung thông qua ngôn ngữ âm nhạc mang tính phổ quát, kết nối giữa di sản và đổi mới.

Không chỉ đơn thuần là một chiến dịch, "Move Your World Beat" được xây dựng như một nền tảng văn hóa sống động, nơi Toyota tạo dựng sân khấu và để các nhà sáng tạo châu Á dẫn dắt. Tại đây, âm nhạc trở thành phương tiện truyền tải, còn những cộng đồng đứng phía sau các nghệ sĩ mới là thông điệp cốt lõi.

"Move Your World Beat" được khởi động thông qua chương trình hợp tác với các nhà sáng tạo trên nền tảng TikTok, quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ khắp châu Á,

Trọng tâm của "Move Your World Beat" là kết nối những nhà sáng tạo đã có tên tuổi với các nghệ sĩ mới nổi tại châu Á, tạo điều kiện để họ hợp tác, thử nghiệm và trao quyền cho thế hệ tiếp theo thể hiện văn hóa của mình thông qua âm nhạc đương đại.

"Move Your World Beat" được ra mắt thông qua chương trình dành cho các nhà sáng tạo trên TikTok, quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác nhau. Danh sách này gồm nghệ sĩ đa nhạc cụ kiêm DJ người Malaysia Belle Sisoski; nhạc sĩ kiêm nhà dân tộc nhạc học người Pakistan Natasha Noorani; Miguel Benjamin và Paolo Benjamin của ban nhạc indie folk-pop Philippines Ben&Ben; ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc indie Singapore Shye; ca sĩ, nhạc sĩ người Thái Lan gốc Italy Valentina Ploy; cùng nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ người Việt Nam 2pillz.

Nhà sản xuất 2pillz - tên thật Phú Nguyên, 27 tuổi, tạo hit cho loạt sao như tlinh, MCK, có album được chuyên trang âm nhạc thế giới Pitchfork khen. Chỉ tính riêng chương trình Rap Việt, các bản phối của 2pillz đã đạt 3 tỉ lượt xem trên TikTok, khiến anh được mệnh danh "nhà sản xuất tỉ view". Thành tích này còn chưa tính đến những album, hit lớn riêng lẻ của anh bên ngoài chương trình: làm album, làm nhạc cho tlinh, Low G, AMEE, Andree Right Hand, Tăng Duy Tân, MONO, Grey D... Và không chỉ hip-hop, anh theo đuổi đủ các dòng nhạc từ house, afrobeat, drum & bass, bossanova đến cả bolero và chất liệu dân gian Việt Nam (đàn đá, đàn t’rưng...). Tất cả tạo nên một concept âm nhạc độc đáo mà anh đặt tên là "Vinafro" - sự hòa quyện giữa văn hóa Việt Nam với nhịp đập sôi động của nhạc club toàn cầu. Năm 2025, album đầu tay Pillzcasso của 2pillz đứng vị trí số 1 iTunes ở Việt Nam, Đức và vị trí thứ 3 ở Canada. Album đạt thứ 2 Apple Music Vietnam và đĩa đơn Đến lúc này thì... đạt hạng 5.

Các nghệ sĩ được giao nhiệm vụ sáng tác những bản nhạc nguyên bản bằng cách sử dụng âm thanh phát ra từ một chiếc Toyota, từ những tiếng click nhỏ, âm thanh môi trường cho đến các âm thanh được thiết kế bằng công nghệ. Những âm thanh này sau đó được biến đổi và tái hiện theo phong cách riêng của từng nghệ sĩ.

Bằng cách biến những âm thanh vốn mang tính chức năng của một chiếc xe thành chất liệu sáng tạo, dự án nhấn mạnh quan điểm rằng sự chuyển động không chỉ đơn thuần là chuyển động về mặt vật lý, mà còn mang ý nghĩa văn hóa và cảm xúc. Mỗi ca khúc trở thành sự phản ánh cá tính nghệ thuật riêng, đồng thời thể hiện bản sắc chung, góp phần tạo nên một tổng thể âm nhạc tôn vinh sự đa dạng của châu Á nhưng vẫn kết nối các nền văn hóa thông qua âm nhạc.

Từ âm thanh của xe Toyota – từ những tiếng "click" đặc trưng, âm thanh vận hành và kỹ thuật, các âm sắc biến hóa thành các tác phẩm âm nhạc mang phong cách độc đáo của từng nghệ sĩ. Sự tái hiện âm thanh của xe dưới góc nhìn nghệ thuật giúp truyền tải thông điệp rằng: Sự chuyển động không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể chất mà còn là sự kết nối về văn hóa và cảm xúc. Mỗi tác phẩm phản ánh cá tính sáng tạo của từng nghệ sĩ, đồng thời góp phần tạo nên một bức tranh chung tôn vinh sự đa dạng của châu Á và gắn kết các nền văn hóa thông qua âm nhạc.

Tiếp theo đó, "Move Your World Beat" sẽ được mở rộng sang giai đoạn sản xuất và ra mắt một bản beat tập thể cấp khu vực, nơi tài năng âm nhạc của các nghệ sĩ đến từ sáu quốc gia cùng hội tụ trong một sản phẩm hợp tác chung. Bản nhạc này dự kiến được phát hành vào cuối năm 2026, hướng tới lan tỏa sức cộng hưởng trên khắp châu Á.

Jaja Ishibashi, Trưởng Ban Dịch vụ Marketing, Toyota châu Á, cho biết: "Move Your World được xây dựng từ cam kết của Toyota trong việc đồng hành cùng các cộng đồng tại châu Á, mang đến tự do di chuyển cũng như niềm vui và sự hứng khởi khi cùng nhau tiến về phía trước. Với "Move Your World Beat", chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần đó thông qua âm nhạc – ngôn ngữ chung có sức mạnh kết nối cộng đồng và đưa chúng ta đến gần nhau hơn.

Bằng việc đồng hành cùng các nhà sáng tạo và kết nối những tiếng nói đa dạng, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những hình thức sáng tạo mới, đồng thời khẳng định rằng khi cùng nhau chuyển động, chúng ta có thể tạo nên những giá trị lớn lao hơn những gì mỗi cá nhân có thể đạt được".

Ông Jaja Ishibashi, Tổng Giám đốc Toyota Motor Asia, chia sẻ: “Cốt lõi của Move Your World là cam kết của Toyota đối với các cộng đồng tại châu Á – đó là tự do di chuyển, cũng như niềm hứng khởi và niềm vui khi cùng nhau tiến về phía trước. Với "Move Your World Beat", chúng tôi mang tinh thần đó đến với âm nhạc, một ngôn ngữ phổ quát có khả năng kết nối các cộng đồng và đưa tất cả chúng ta đến gần nhau hơn.

Thông qua việc hỗ trợ các nhà sáng tạo và kết nối những tiếng nói khác nhau, chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những hình thức thể hiện mới, đồng thời cho thấy rằng khi cùng nhau tiến bước, chúng ta có thể tạo ra những điều lớn lao hơn bất kỳ cá nhân nào có thể đạt được một mình".

Không dừng lại ở đợt triển khai trong năm nay, "Move Your World Beat" được định hướng trở thành một nền tảng hoạt động lâu dài, thay vì chỉ là một chiến dịch diễn ra trong thời gian ngắn. Nội dung do từng nghệ sĩ thực hiện sẽ tiếp tục được phát triển, từng bước hướng tới bản beat tập thể cấp khu vực dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026.

"Move Your World" là khẩu hiệu (tagline) thương hiệu mới của Toyota tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương , được giới thiệu từ năm 2022 nhằm đánh dấu bước chuyển mình từ một hãng sản xuất ô tô thuần túy thành công ty cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện. Đồng thời, “Move your world” như lời hứa của thương hiệu để tạo ra những trải nghiệm dịch chuyển khơi lên cảm xúc, những sản phẩm kết nối khối óc với trái tim trong những khoảnh khắc vĩnh viễn khắc dấu hành trình. Lời hứa sẽ mang đến niềm vui và sự phấn khích thông qua những giải pháp chuyển động có thể làm xoay chuyển cả thế giới. “Move your world” là cam kết tạo ra những trải nghiệm sở hữu tốt nhất và mang đến những nụ cười cho Khách hàng. Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio là biểu tượng hoàn hảo cho khẩu hiệu mới - "Move Your World". Hai dòng xe mới này sẽ giúp nâng tầm trải nghiệm di chuyển của người dân Việt Nam. Toyota Motor Asia: Toyota Châu Á (Toyota Motor Asia - TMA) là trụ sở khu vực và công ty con của Toyota Motor Corporation (Tập đoàn Toyota Nhật Bản), có trụ sở tại Singapore và Thái Lan. TMA dẫn dắt và hỗ trợ khu vực châu Á trong các lĩnh vực: Nghiên cứu & Phát triển, Kỹ thuật Sản xuất, Kiểm soát Sản xuất & Logistics, Hỗ trợ Sản xuất, Hoạt động Bán hàng và Tiếp thị, Dịch vụ hậu mãi và Chuỗi giá trị, Lập kế hoạch Sản phẩm & Kinh doanh, cũng như chuyển đổi số và các giải pháp di chuyển mới, góp phần vào sự phát triển tổng thể của ngành công nghiệp ô tô và các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực. Toyota hướng tới một xã hội di chuyển trong tương lai, nơi mang lại tự do di chuyển cho tất cả mọi người. Trong tương lai, Toyota sẽ cung cấp đa dạng các dịch vụ di chuyển và giải pháp vận chuyển cho người dân trên toàn thế giới như một công ty di chuyển thực thụ.