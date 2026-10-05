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Voge CU-X: Cruiser Plug-in Hybrid với thiết kế cực dị

Thứ Hai, 19:15, 05/10/2026
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VOV.VN - Voge CU-X xuất hiện tại triển lãm CIMA 2026 ở Trung Quốc dưới dạng concept power cruiser, nổi bật với hệ truyền động Plug-in Hybrid, công nghệ hỗ trợ người lái và nền tảng kết nối thông minh mới.

Voge CU-X mở hướng mới cho dòng cruiser

Xuất hiện tại triển lãm CIMA 2026 ở Trùng Khánh (Trung Quốc), Voge CU-X gây ấn tượng mạnh với phong cách power cruiser hầm hố, động cơ Plug-in Hybrid và hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động Plug-in Hybrid, kết hợp động cơ đốt trong với hệ thống mô-tơ điện và cụm pin có thể sạc trực tiếp từ bên ngoài.

voge cu-x cruiser plug-in hybrid voi thiet ke cuc di hinh anh 1
Voge CU-X gây ấn tượng mạnh với phong cách thiết kế độc lạ

Voge hiện chưa công bố chi tiết về cấu hình động cơ, dung lượng pin, trọng lượng hay công suất của CU-X. Một số nguồn tin cho rằng, mẫu xe có thể sử dụng hai mô-tơ điện và đạt công suất tổng hơn 100 mã lực, tương đương khoảng 74 kW, nhưng những con số này chưa được Voge xác nhận chính thức.

Về thiết kế, CU-X mang phong cách cruiser thân xe thấp và rộng, kết hợp phần đầu góc cạnh cùng dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình giống những chiếc nanh. Xe sở hữu bánh rộng ở cả hai đầu, trong khi hệ thống truyền động cuối sử dụng trục các-đăng.

voge cu-x cruiser plug-in hybrid voi thiet ke cuc di hinh anh 2

Cruiser Trung Quốc tích hợp nền tảng công nghệ mới

Một trong những chi tiết khác biệt của Voge CU-X nằm ở hệ thống khung gầm. Mẫu concept sử dụng thiết kế hệ thống treo trước khá đặc biệt, tuy nhiên cấu trúc chính xác vẫn chưa được Voge công bố. Một số nguồn mô tả đây có thể là hệ thống dạng girder, trong khi các nguồn khác cho rằng xe sử dụng kết cấu càng đôi.

Phía sau xe sử dụng hai giảm xóc đặt nằm ngang. Hệ thống phanh do J.Juan cung cấp, trong khi tay lái và vị trí gác chân có thể điều chỉnh để thay đổi tư thế điều khiển.

voge cu-x cruiser plug-in hybrid voi thiet ke cuc di hinh anh 3

CU-X cũng là mẫu xe đầu tiên được Voge trang bị nền tảng Jiyu Smart Mobility. Hệ thống này được thiết kế để liên kết hệ truyền động, khung gầm, các tính năng hỗ trợ người lái và khả năng kết nối.

Nền tảng Jiyu được chia thành hai nhóm chức năng chính. Jizhi đảm nhiệm các chức năng liên quan đến định vị, cảm biến, liên lạc và kết nối với smartphone hoặc smartwatch. Trong khi đó, Jixing kiểm soát những hệ thống liên quan đến hệ truyền động Hybrid, hệ thống treo chủ động và kiểm soát ổn định. Voge cho biết nền tảng này dự kiến sẽ được áp dụng rộng rãi hơn trên các mẫu xe thương mại trong tương lai. CU-X cũng trình diễn công nghệ cảnh báo nguy hiểm sử dụng dữ liệu từ cảm biến và hệ thống định vị vệ tinh.

voge cu-x cruiser plug-in hybrid voi thiet ke cuc di hinh anh 4

Hiện tại, Voge CU-X vẫn chỉ là mẫu xe trình diễn công nghệ, chưa phải sản phẩm thương mại. Voge chưa công bố giá bán, thời điểm sản xuất hàng loạt hay kế hoạch đưa xe ra thị trường quốc tế. Một số thông tin bên ngoài đề cập khả năng mẫu xe có thể xuất hiện vào năm 2027, nhưng mốc thời gian này chưa được hãng xác nhận.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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