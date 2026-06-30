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Yadea Omee chính thức trình làng tại Việt Nam

Thứ Ba, 16:03, 30/06/2026
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VOV.VN - Yadea Việt Nam đã giới thiệu mẫu xe Omee hoàn toàn mới với giá bán từ 15,99 triệu đồng để nhắm đến đối tượng khách hàng các nữ sinh.

Mẫu xe máy điện Yadea Omee vừa được giới thiệu tại Việt Nam, dành cho các khách hàng nữ sinh trong giai đoạn trưởng thành, với sự kết hợp giữa kiểu dáng thời trang, công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn an toàn toàn diện.

Xe sở hữu phong cách Retro hiện đại, kết hợp những đường cong mềm mại và các chi tiết trang trí mạ chrome. Kích thước xe phù hợp với các nữ sinh khi chiều dài cơ sở 1.220 mm cùng yên cao 760mm, nhỏ gọn và nhẹ nhàng để sử dụng hàng ngày trong đô thị.

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Mẫu xe máy điện Yadea Omee vừa được giới thiệu tại Việt Nam nhắm vào các khách hàng là nữ

Về mặt công nghệ, Yadea Omee sở hữu nền tảng AiGO Max với trung tâm hệ thống là màn hình thông minh TFT 4,3 inch cùng nhân vật đồng hành là chú cún DiDi. Xe có thể thông qua kết nối Bluetooth với điện thoại, giúp hiển thị bản đồ dẫn đường trực tiếp lên màn hình xe, nghe nhạc, nhận và điều khiển cuộc gọi ngay trên tay lái. 

Cùng với trải nghiệm kết nối, Yadea Omee cũng sở hữu loạt công nghệ an toàn với hệ thống hỗ trợ lái thông minh iControl gồm loạt tính năng như kiểm soát chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, hỗ trợ đổ đèo HDC và đèn pha tự động cảm biến ánh sáng. 

Bên cạnh đó, hệ thống an ninh thông minh AiSafety tích hợp định vị GPS giúp người dùng và phụ huynh dễ dàng theo dõi vị trí xe, hàng rào điện tử hỗ trợ giám sát phạm vi hoạt động, cùng cảnh báo chuyển động bất thường và cảnh báo đổ xe giúp kịp thời phát hiện các tình huống ngoài ý muốn. Yadea Omee được trang bị hệ thống đèn pha LED có cường độ sáng lên tới 24.000 cd với tầm chiếu xa hơn 50 mét.

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Màn hình xe hiện thị nhiều thông tin

Xe được trang bị động cơ hub TTFAR cho công suất định mức 1.000W, công suất tối đa 1.350W và cho vận tốc tối đa đạt 48 km/h. Kết hợp cùng pin Lithium 48V30Ah, xe có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 89 km.

Yadea Omee được bán ra tại Việt Nam với 3 phiên bản có giá bán cụ thể: Omee giá 15,99 triệu đồng, Omee H giá 18,99 triệu đồng và Omee P giá 21,99 triệu đồng.

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Hàng trăm mẫu ghế cho trẻ em trên ô tô, nhưng không ai kiểm định

VOV.VN - Thị trường ghế an toàn trẻ em đang trở nên sôi động khi quy định bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn ô tô cho trẻ sắp được thực thi. Tuy nhiên, một thực tế khiến nhiều phụ huynh e ngại là hiện vẫn chưa có hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và tổ chức nào đủ điều kiện chứng nhận hợp quy đối với ghế trẻ em.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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