109 công dân Việt Nam được trao trả qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang.

Ngày 29/5, tại khu vực Cột mốc 275, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Tịnh Biên thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhập 109 công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trao trả.

Trong 109 công dân được tiếp nhận, có 79 công dân nam và 30 công dân nữ; có 1 công dân dưới 16 tuổi và 48 công dân có hộ chiếu. Đa số các công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào nhiều thời điểm, qua nhiều cửa khẩu khác nhau và có hộ khẩu tại nhiều địa phương trong nước. Các công dân được đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe ban đầu và tiến hành xác minh vụ việc, làm rõ theo quy định.

Ngoài ra, qua công tác rà soát, xác minh và phát hiện 5 công dân có dấu hiệu tái phạm, vi phạm nhiều lần và bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Bên phòng tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo theo pháp luật quy định.