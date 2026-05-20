An Giang tạm giữ đối tượng thuê ô tô đem cầm cố lấy tiền trả nợ

Thứ Tư, 19:22, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/5, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Ngọc Thủy Tiên (sinh năm 1991, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, do nhiều lần thuê xe ô tô của anh Đỗ Đức Duy (sinh năm 1995, cư trú phường Long Xuyên) nên Tiên và anh Duy có quen biết. Ngày 10/5, Tiên tiếp tục đến gặp anh Duy thuê một xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger trong thời gian 2 ngày với giá 800.000 đồng/ngày.

Sau khi nhận xe, do đang thiếu nợ, Tiên nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Để thực hiện hành vi, Tiên lên mạng xã hội thuê người làm giả giấy tờ xe mang tên mình.

an giang tam giu doi tuong thue o to dem cam co lay tien tra no hinh anh 1
Công an An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Ngọc Thủy Tiên.

Ngày 16/5, Tiên mang chiếc xe ô tô của anh Duy đến khu vực phường Mỹ Mới cầm cố với giá 100 triệu đồng. Số tiền này sau đó được Tiên sử dụng để trả nợ cá nhân.

Đến thời hạn nhưng không thấy Tiên trả xe, đồng thời không liên lạc được nên người nhà anh Duy đã đến Công an phường Long Xuyên trình báo vụ việc.

Biết không có khả năng chuộc lại xe để trả cho anh Duy, ngày 19/5, Tiên đã đến Công an phường Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Hải -Tiến Tầm/VOV-ĐBSCL
Tag: Công an phường Long Xuyên An Giang tạm giữ hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
