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Bác kháng cáo xin án treo của người vợ lái xe khiến chồng tử vong

Thứ Sáu, 18:53, 17/07/2026
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VOV.VN - Ngày 17/7, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo của bà Nhị về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Cà Mau đề nghị giữ nguyên mức án 18 tháng tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo. Theo kiểm sát viên, bà Nhị phạm tội do vô ý, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính nuôi hai con đang đi học, hoàn cảnh gia đình khó khăn và có khả năng tự cải tạo.

Luật sư bào chữa cũng đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng án treo. Theo luật sư, sau khi chồng qua đời, bà Nhị trở thành lao động chính duy nhất trong gia đình, vừa nuôi hai con, vừa chăm sóc cha mẹ già mất khả năng lao động. Bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong muốn tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại.

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Bà Nhị tại phiên tòa

Tại tòa, ông Võ Văn Biên, cha ruột nạn nhân, cho biết gia đình đã rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt trước phiên xử vì bà Nhị chưa thực hiện đúng cam kết bồi thường số tiền còn lại. Ông đề nghị bị cáo tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho ba người con của con trai mình.

Bà Nhị cho biết đã bồi thường 148 triệu đồng, còn khoảng 20 triệu đồng chưa thanh toán do việc buôn bán gặp khó khăn. Bị cáo mong được hưởng án treo để tiếp tục lao động, khắc phục hậu quả.

Theo HĐXX, hậu quả vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, làm chết một người. Dù nạn nhân là chồng của bị cáo và đây là hậu quả ngoài ý muốn, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là bị cáo điều khiển xe khi trong máu có nồng độ cồn, hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

bac khang cao xin an treo cua nguoi vo lai xe khien chong tu vong hinh anh 2
HĐXX tuyên giữ nguyên mức án 18 tháng tù đối với bị cáo

Tòa cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng mức án dưới khung hình phạt. Theo điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù, song bị cáo chỉ bị tuyên 18 tháng tù. Việc cho hưởng án treo sẽ không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, đồng thời bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới tại phiên phúc thẩm nên không có căn cứ sửa án.

Theo hồ sơ vụ án, tối 12/9/2024, sau khi dự tiệc khai trương và có uống bia, bà Nhị điều khiển xe máy chở chồng là ông Võ Văn Đáng từ phường An Xuyên về xã Đá Bạc. Trên đường đi, xe lấn sang phần đường ngược chiều rồi tông vào gốc cây bên đường khiến ông Đáng tử vong tại chỗ, bà Nhị bị thương nặng. Kết quả xét nghiệm xác định nồng độ cồn trong máu của bà là 20,9 mg/100 ml.

Ngày 13/4/2026, TAND khu vực 3 - Cà Mau tuyên phạt bà Nhị 18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường một phần thiệt hại, có ông nội là người có công với cách mạng và đại diện gia đình bị hại từng xin giảm nhẹ hình phạt.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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