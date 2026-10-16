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Công an Bắc Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm chợ tự phát, vi phạm ở Võ Cường

Thứ Sáu, 15:47, 16/10/2026
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VOV.VN - Sau phản ánh của VOV, Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị phường Võ Cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại chợ nông sản Hòa Đình và chợ tự phát rộng khoảng 11.000m² ở tổ dân phố Dương Ổ.


Sau khi Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin về tình trạng họp chợ tự phát, tập kết hàng hóa và phương tiện gây mất trật tự đô thị tại phường Võ Cường, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám Công an thành phố Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 473/CAT-QLHC đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm xử lý vi phạm liên quan đến trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT), không để tình trạng kéo dài, tái diễn.

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, qua kiểm tra, xác minh tại khu vực chợ đầu mối nông sản Hòa Đình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; đặt biển quảng cáo, bàn ghế, mái che và vật dụng trên vỉa hè. Một số phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định để bốc xếp hàng hóa, có thời điểm gây ùn tắc giao thông.

Hoạt động tập kết, sơ chế và mua bán nông sản còn phát sinh tình trạng xả rác, để bao bì, thùng xốp và phế thải trên lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

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Lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; đặt biển quảng cáo, bàn ghế, mái che và vật dụng trên vỉa hè tại chợ nông sản tự phát Hòa Đình

Đối với khu chợ tự phát tại tổ dân phố Dương Ổ, phường Võ Cường, Công an thành phố xác định khu đất có diện tích khoảng 11.000m², do bà Phạm Thị Anh (sinh năm 1971, đăng ký thường trú tại đường Nguyễn Viết Xuân, phường Kinh Bắc) quản lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động kinh doanh chợ.

Theo xác minh ban đầu, diện tích đất này có nguồn gốc là đất nông nghiệp được bà Phạm Thị Anh thu gom từ nhiều hộ gia đình từ năm 2004, sau đó san lấp làm nơi tập kết nông sản, rau, củ, quả. Đến cuối tháng 6/2026, một số tiểu thương đề nghị thuê đất để dựng lán, mái che phục vụ tập kết nông sản và trung chuyển hàng hóa.

Trước thực trạng trên, Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị UBND phường Võ Cường tăng cường tuyên truyền, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, cơ sở dịch vụ, chủ phương tiện vận tải, ban quản lý chợ và các tổ dân phố về việc chấp hành quy định pháp luật liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông. Trong đó, yêu cầu không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, không tập kết phương tiện trái quy định để bốc dỡ hàng hóa và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường.

Tại khu vực chợ đầu mối nông sản Hòa Đình, địa phương được đề nghị thành lập tổ công tác liên ngành, gồm Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên.

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Vào các khung giờ khoảng từ 16h-19h và 4h-7h sáng hàng ngày, hoạt động mua bán, tập kết hàng hóa cùng nhiều xe tải chở hàng nông sản vào ra khu vực tấp nập khiến giao thông bị cản trở, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông

Tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh; giải tỏa các bến, bãi, điểm tập kết phương tiện bốc dỡ hàng hóa trái phép; xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định. Đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý hành vi vứt, đổ rác không đúng nơi quy định, các điểm tập kết, thu gom, vận chuyển rác thải trái phép và công trình xây dựng không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Đối với khu chợ tự phát tại tổ dân phố Dương Ổ, Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị UBND phường Võ Cường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác định rõ tính pháp lý của khu đất, việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng và hoạt động kinh doanh; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

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Điểm tập kết buôn bán rau củ quả, hàng nông sản tự phát tại tổ dân phố Dương Ổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Địa phương cũng được yêu cầu tổ chức lực lượng giải tỏa các hộ kinh doanh lấn chiếm, cắm biển cấm họp chợ và bố trí lực lượng chốt trực, giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Về lâu dài, UBND phường Võ Cường cần tổng hợp tình hình, báo cáo và đề xuất UBND thành phố Bắc Ninh xem xét quy hoạch, xây dựng khu chợ trung chuyển hợp pháp, đáp ứng nhu cầu giao thương chính đáng của người dân, đồng thời bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

 

Văn Giang/VOV.VN
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