English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công viên Lãm Làng ở Bắc Ninh náo động vì các nhóm thanh thiếu niên “đu trend”

Thứ Bảy, 10:36, 17/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa và mở loa kéo gây ồn ào tại công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố (TP) Bắc Ninh khiến người dân bức xúc. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự nơi công cộng.

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều nhóm thanh thiếu niên tập trung quay video, livestream, hóa trang và nhảy múa theo các trào lưu trên mạng. Hoạt động này gây tranh cãi, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung của người dân.

cong vien lam lang o bac ninh nao dong vi cac nhom thanh thieu nien du trend hinh anh 1
Một người hóa trang thành nhân vật gà, mặc trang phục sặc sỡ và biểu diễn tại khu vực sân chơi công viên Lãm Làng

Theo ghi nhận, vào buổi tối, đặc biệt là dịp cuối tuần, khu vực bãi cỏ và các lối đi bộ trong công viên thường tập trung đông người. Nhiều thanh thiếu niên mặc trang phục hóa trang thành các con vật như voi, gà, khỉ… rồi thực hiện những động tác nhảy múa, lắc hông theo các trào lưu trên mạng xã hội.

Xung quanh các nhóm biểu diễn là nhiều chân máy quay, điện thoại livestream và loa kéo phát nhạc với âm lượng lớn. Đám đông hiếu kỳ đứng vây quanh, reo hò, khiến không gian công viên trở nên ồn ào, ảnh hưởng đến hoạt động đi bộ, tập thể dục và vui chơi của người dân.

Từ một địa điểm phục vụ nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe và vui chơi của cộng đồng, công viên Lãm Làng trở thành nơi tập trung quay video, phát trực tiếp với những màn biểu diễn gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem tranh luận về cách ứng xử nơi công cộng và việc bảo đảm không gian sinh hoạt chung.

cong vien lam lang o bac ninh nao dong vi cac nhom thanh thieu nien du trend hinh anh 2
Một số bạn trẻ hóa trang thành các con vật, nhảy múa trước đám đông tại công viên Lãm Làng

Bà Nguyễn Thị Hòa, 58 tuổi, người dân sống gần công viên, cho biết tiếng nhạc lớn vào buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Dù nhà cách công viên một đoạn, gia đình bà vẫn phải đóng chặt cửa kính để hạn chế tiếng ồn.

“Ra ngoài đi bộ thì chẳng còn lối đi vì đám đông quây kín. Người già chúng tôi chỉ mong tìm chút không khí thoáng đãng, giờ bước chân ra cửa là thấy đau đầu, mệt mỏi”, bà Hòa chia sẻ.

Trao đổi về tình hình trên, Thượng tá Nguyễn Vũ Bẩy, Trưởng Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại công viên Lãm Làng.

Theo Thượng tá Bẩy, Công an phường đã tham mưu UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai biện pháp bảo đảm trật tự; đồng thời bố trí cán bộ cùng lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình địa bàn.

cong vien lam lang o bac ninh nao dong vi cac nhom thanh thieu nien du trend hinh anh 3
Khung cảnh khu khuôn viên vui chơi vào buổi ban đêm

“Những ngày qua, một số bạn trẻ tập trung về công viên quay video ‘đu trend’, hát nhạc chế và nhảy múa theo trào lưu mạng xã hội. Hoạt động này khiến khu vực đông người hơn thường lệ nhưng chưa phát sinh hành vi phức tạp hay vi phạm đến mức phải xử lý”, Thượng tá Bẩy thông tin.

Trưởng Công an phường Nam Sơn cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội quy nơi công cộng; đồng thời nhắc nhở người dân vui chơi, giải trí lành mạnh, chấp hành quy định pháp luật và giữ gìn nếp sống văn minh đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ dân phòng trực tại công viên Lãm Làng để theo dõi, kiểm soát tình hình, nhắc nhở và ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng. 

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng trưởng kinh tế 2 con số ở Bắc Ninh: Phần giá trị ở lại sau 49 tỷ USD vốn FDI
Tăng trưởng kinh tế 2 con số ở Bắc Ninh: Phần giá trị ở lại sau 49 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN - Hơn 49 tỷ USD vốn FDI cùng khoảng 3.500 dự án đã đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp lớn. Nhưng khi Trung ương đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và năng lực nội sinh, vấn đề không còn dừng ở quy mô vốn đầu tư.

Tăng trưởng kinh tế 2 con số ở Bắc Ninh: Phần giá trị ở lại sau 49 tỷ USD vốn FDI

Tăng trưởng kinh tế 2 con số ở Bắc Ninh: Phần giá trị ở lại sau 49 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN - Hơn 49 tỷ USD vốn FDI cùng khoảng 3.500 dự án đã đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp lớn. Nhưng khi Trung ương đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và năng lực nội sinh, vấn đề không còn dừng ở quy mô vốn đầu tư.

Bắc Ninh thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hướng tới 700 doanh nghiệp vào năm 2030
Bắc Ninh thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hướng tới 700 doanh nghiệp vào năm 2030

VOV.VN - Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó khoảng 60% doanh nghiệp nội địa đạt tiêu chuẩn quản lý quốc tế và trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn lớn.

Bắc Ninh thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hướng tới 700 doanh nghiệp vào năm 2030

Bắc Ninh thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hướng tới 700 doanh nghiệp vào năm 2030

VOV.VN - Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 700 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó khoảng 60% doanh nghiệp nội địa đạt tiêu chuẩn quản lý quốc tế và trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn lớn.

Bắc Ninh tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dự án KCN Song Mai - Nghĩa Trung
Bắc Ninh tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dự án KCN Song Mai - Nghĩa Trung

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu tập trung nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung (197,1 ha), góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bắc Ninh tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dự án KCN Song Mai - Nghĩa Trung

Bắc Ninh tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dự án KCN Song Mai - Nghĩa Trung

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu tập trung nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung (197,1 ha), góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bắc Ninh khởi tố 10 bị can liên quan sai phạm quan trắc môi trường
Bắc Ninh khởi tố 10 bị can liên quan sai phạm quan trắc môi trường

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố 5 vụ án hình sự, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác” liên quan đến hoạt động quan trắc, phân tích môi trường. Các đối tượng bị xác định đã cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn thực tế.

Bắc Ninh khởi tố 10 bị can liên quan sai phạm quan trắc môi trường

Bắc Ninh khởi tố 10 bị can liên quan sai phạm quan trắc môi trường

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố 5 vụ án hình sự, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác” liên quan đến hoạt động quan trắc, phân tích môi trường. Các đối tượng bị xác định đã cố ý chỉnh sửa thông số môi trường, biến kết quả vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn thực tế.

Khởi tố Ngọc “Rambo” và 5 người trong đường dây lô, đề ở Bắc Ninh
Khởi tố Ngọc “Rambo” và 5 người trong đường dây lô, đề ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố Lê Thanh Ngọc, tức Ngọc “Rambo”, cùng 5 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch gần 200 triệu đồng.

Khởi tố Ngọc “Rambo” và 5 người trong đường dây lô, đề ở Bắc Ninh

Khởi tố Ngọc “Rambo” và 5 người trong đường dây lô, đề ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố Lê Thanh Ngọc, tức Ngọc “Rambo”, cùng 5 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch gần 200 triệu đồng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục