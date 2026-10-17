Công viên Lãm Làng ở Bắc Ninh náo động vì các nhóm thanh thiếu niên “đu trend”

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều nhóm thanh thiếu niên tập trung quay video, livestream, hóa trang và nhảy múa theo các trào lưu trên mạng. Hoạt động này gây tranh cãi, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung của người dân.

Một người hóa trang thành nhân vật gà, mặc trang phục sặc sỡ và biểu diễn tại khu vực sân chơi công viên Lãm Làng

Theo ghi nhận, vào buổi tối, đặc biệt là dịp cuối tuần, khu vực bãi cỏ và các lối đi bộ trong công viên thường tập trung đông người. Nhiều thanh thiếu niên mặc trang phục hóa trang thành các con vật như voi, gà, khỉ… rồi thực hiện những động tác nhảy múa, lắc hông theo các trào lưu trên mạng xã hội.

Xung quanh các nhóm biểu diễn là nhiều chân máy quay, điện thoại livestream và loa kéo phát nhạc với âm lượng lớn. Đám đông hiếu kỳ đứng vây quanh, reo hò, khiến không gian công viên trở nên ồn ào, ảnh hưởng đến hoạt động đi bộ, tập thể dục và vui chơi của người dân.

Từ một địa điểm phục vụ nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe và vui chơi của cộng đồng, công viên Lãm Làng trở thành nơi tập trung quay video, phát trực tiếp với những màn biểu diễn gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem tranh luận về cách ứng xử nơi công cộng và việc bảo đảm không gian sinh hoạt chung.

Một số bạn trẻ hóa trang thành các con vật, nhảy múa trước đám đông tại công viên Lãm Làng

Bà Nguyễn Thị Hòa, 58 tuổi, người dân sống gần công viên, cho biết tiếng nhạc lớn vào buổi tối, nhất là những ngày cuối tuần, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Dù nhà cách công viên một đoạn, gia đình bà vẫn phải đóng chặt cửa kính để hạn chế tiếng ồn.

“Ra ngoài đi bộ thì chẳng còn lối đi vì đám đông quây kín. Người già chúng tôi chỉ mong tìm chút không khí thoáng đãng, giờ bước chân ra cửa là thấy đau đầu, mệt mỏi”, bà Hòa chia sẻ.

Trao đổi về tình hình trên, Thượng tá Nguyễn Vũ Bẩy, Trưởng Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại công viên Lãm Làng.

Theo Thượng tá Bẩy, Công an phường đã tham mưu UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai biện pháp bảo đảm trật tự; đồng thời bố trí cán bộ cùng lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình địa bàn.

Khung cảnh khu khuôn viên vui chơi vào buổi ban đêm

“Những ngày qua, một số bạn trẻ tập trung về công viên quay video ‘đu trend’, hát nhạc chế và nhảy múa theo trào lưu mạng xã hội. Hoạt động này khiến khu vực đông người hơn thường lệ nhưng chưa phát sinh hành vi phức tạp hay vi phạm đến mức phải xử lý”, Thượng tá Bẩy thông tin.

Trưởng Công an phường Nam Sơn cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội quy nơi công cộng; đồng thời nhắc nhở người dân vui chơi, giải trí lành mạnh, chấp hành quy định pháp luật và giữ gìn nếp sống văn minh đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ dân phòng trực tại công viên Lãm Làng để theo dõi, kiểm soát tình hình, nhắc nhở và ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng.