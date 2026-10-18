Công viên Lãm Làng gây sốt trên mạng, Bắc Ninh tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nhờ một ca khúc chế lan truyền rộng rãi. Sự xuất hiện của nhiều nhóm thanh thiếu niên hóa trang, quay video, nhảy múa tại đây thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại không gian sinh hoạt công cộng.

“Anh em sẵn sàng, đi chơi công viên Lãm Làng...” là giai điệu đang được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook. Ca từ dí dỏm, giai điệu bắt tai cùng cái tên địa danh mộc mạc đã nhanh chóng tạo nên trào lưu, khiến nhiều người tò mò về địa điểm này.

Một người hóa trang thành nhân vật gà, mặc trang phục sặc sỡ và biểu diễn tại khu vực sân chơi công viên Lãm Làng

Trái với suy đoán của một số người, công viên Lãm Làng là địa điểm có thật, nằm trên đường Đàm Văn Lễ, khu phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Vốn là không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu đi dạo, tập thể dục và vui chơi của người dân địa phương, công viên không có những công trình cảnh quan hoành tráng hay dịch vụ giải trí thương mại. Tuy nhiên, sức hút từ mạng xã hội đã khiến địa điểm vốn bình dị này trở nên nổi tiếng ngoài dự kiến.

Trên Google Maps, công viên hiện nhận được 4,3/5 sao với gần 400 lượt đánh giá. Nhiều người dùng còn để lại những bình luận hài hước, góp phần biến mục đánh giá địa điểm thành nơi giao lưu sôi nổi của cộng đồng mạng.

Một số bạn trẻ hóa trang thành các con vật, nhảy múa trước đám đông tại công viên Lãm Làng

Không chỉ lan truyền qua âm nhạc, công viên Lãm Làng còn trở thành bối cảnh của nhiều video ngắn mang tính giải trí. Những người hóa trang thành các nhân vật như Tôn Ngộ Không, cướp biển hay mặc trang phục hình voi, gà, khỉ...cùng xuất hiện, giao lưu và nhảy múa trong khuôn viên công viên, tạo nên những hình ảnh khác lạ so với không gian sinh hoạt cộng đồng thường ngày.

Sự xuất hiện của các video này tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, khiến lượng người tìm đến công viên tăng lên, đặc biệt vào buổi tối và những ngày cuối tuần.

Theo thông tin từ địa phương, công viên Lãm Làng có diện tích khoảng 7.500 m², là điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân, trong đó có đông công nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Tổ dân phố Lãm Dương hiện có hơn 25.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 18.000 người tạm trú.

Trước sức hút bất ngờ của địa điểm này, UBND phường Nam Sơn đã triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, duy trì môi trường sinh hoạt công cộng an toàn, văn minh.

Cụ thể, địa phương bố trí khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thường trực tại công viên vào các khung giờ cao điểm, từ sau 19 giờ hằng ngày và trong những ngày cuối tuần.

Toàn cảnh công viên Lãm Làng (phường Nam Sơn) sau khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra

Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, phường Nam Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định khi tham gia sinh hoạt tại nơi công cộng. Các bảng quy tắc ứng xử và nội quy quản lý, sử dụng công viên được niêm yết tại những vị trí trung tâm, dễ quan sát.

Địa phương cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và fanpage chính thức nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh.

Từ một khuôn viên sinh hoạt cộng đồng bình dị, công viên Lãm Làng bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Sức hút này mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, song cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền và người dân để hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra lành mạnh, không ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.