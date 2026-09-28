Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Kết quả điều tra xác định, tháng 4/2026, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Trung đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Ngoài ra, Trung còn sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị do trước đó đã báo mất và được cấp lại.

Sau đó, Trung sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện giao dịch đối với 4 nền đất dưới hình thức ký hợp đồng ủy quyền với ông Đ.B.L. (ngụ phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), qua đó nhận tổng số tiền 2,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Trung đưa ông L. đến xem các nền đất trống không thuộc quyền sử dụng của mình nhưng giới thiệu là tài sản do Trung sở hữu. Sau khi nhận tiền, Trung rời khỏi địa phương.

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của Trung. Trên cơ sở kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Cần Thơ đề nghị những ai là nạn nhân của Nguyễn Thành Trung liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.