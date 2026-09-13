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Bắt giam bị can trong vụ cố ý gây thương tích tại Lâm Đồng

Chủ Nhật, 17:59, 13/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Thắng (40 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan vụ việc xảy ra tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2025, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến quan hệ tình cảm, Nguyễn Công Thắng tìm đến nơi ở của anh T. tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Tân, Bình Thuận cũ). Tại đây, giữa hai bên xảy ra xô xát. Trong quá trình này, Thắng dùng kéo gây thương tích vùng lưng của anh T.

Người dân gần đó đã can ngăn và đưa bị hại đi cấp cứu. Sau vụ việc, Thắng rời khỏi hiện trường và nơi cư trú. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng xác định bị hại có tỷ lệ tổn thương cơ thể 08%, thương tích do vật sắc nhọn gây ra.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Thắng. (Ảnh: CALĐ)

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và ra quyết định truy tìm Nguyễn Công Thắng để phục vụ điều tra.

Đến tháng 8/2026, cơ quan công an xác định Nguyễn Công Thắng đang có mặt tại phường Vũng Tàu, TP.HCM và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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