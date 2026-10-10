Bắt giữ đạo chích chuyên trộm đồ thờ bằng đồng ở đình làng, nhà thờ họ

Ngày 10/10, Công an xã Triệu Phong cho biết vừa chuyển giao Võ Đình Cương (SN 1998, trú thôn Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Định) cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị để chủ trì điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 2/10, Công an xã Triệu Phong tiếp nhận đơn trình báo của ông Trần Hưng (SN 1963, trú thôn Nại Cửu), người quản lý, trông coi đình làng Nại Cửu, về việc mất trộm đồ thờ cúng.

Công an xã Triệu Phong phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, xác định Cương là người thực hiện vụ trộm. Ngày 2/10, Cương đến trụ sở công an xã đầu thú, khai nhận hành vi.

Võ Đình Cương cùng tang vật vụ án.

Qua đấu tranh mở rộng, Cương khai ngoài vụ trộm tại đình làng Nại Cửu, còn thực hiện nhiều vụ trộm lư đồng tại các nhà thờ họ, đình làng trên địa bàn các xã Triệu Cơ, Vĩnh Định và Hải Lăng.

Quá trình điều tra, công an làm rõ việc bà Lê Thị Lựu (SN 1966, trú thôn Nam Độ, xã Triệu Bình) có liên quan đến tiêu thụ số tài sản do Cương trộm cắp. Bà Lựu làm nghề thu mua phế liệu tại số 45 đường Thuận Châu, phường Nam Đông Hà.

Nhiều đồ thờ bằng đồng có giá trị lớn bị Cương lấy trộm.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật là đồ thờ cúng bằng đồng liên quan đến chuỗi vụ việc trên.

Công an đề nghị các đình làng, nhà thờ họ và người dân bị mất trộm tài sản tương tự trên các địa bàn liên quan sớm trình báo, phối hợp xác minh, phục vụ điều tra.