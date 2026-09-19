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Phát hiện 15 xe máy chất kín khoang hàng xe khách, có cả xe tang vật vụ trộm

Thứ Bảy, 17:02, 19/09/2026
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VOV.VN - Qua kiểm tra khoang chứa hàng của một xe khách, Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát hiện 15 chiếc xe mô tô, trong đó có 2 chiếc có liên quan đến vụ trộm cắp.

Ngày 19/9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ một xe khách chở số lượng lớn xe mô tô không rõ nguồn gốc, nghi vấn liên quan đến các vụ án trộm cắp tài sản.

phat hien 15 xe may chat kin khoang hang xe khach, co ca xe tang vat vu trom hinh anh 1
Những chiếc xe máy chất chật cứng trong khoang chứa đồ

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 18/9, nhận được tin báo nghiệp vụ, Tổ công tác Trạm CSGT Suối Tre cùng Cục CSGT đã tiến hành vây bắt, ra hiệu lệnh dừng phương tiện đối với xe khách mang BKS 17F-000.xx tại Km1834+200 Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Dầu Giây, TP. Đồng Nai). Thời điểm kiểm tra, xe do tài xế N. T. T. (52 tuổi, ngụ TP. Bắc Ninh) điều khiển.

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Trong 15 chiếc xe máy, có 2 chiếc là tang vật trong vụ trộm cắp

Khám xét nhanh khoang chở hàng, lực lượng chức năng phát hiện có 15 chiếc xe mô tô các loại được xếp chật cứng. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành truy xuất dữ liệu, xác minh nguồn gốc xuất xứ từng phương tiện.

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Xe máy được chất cả ở đường đi trong khoang chở khách 

Kết quả tra cứu nhanh cho thấy dấu vết bất thường, trong số 15 chiếc xe trên, có 2 xe máy mang BKS 20AD-047.xx và 79AA-706.xx là tài sản trong các vụ trộm cắp vừa xảy ra trước đó.

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Lực lượng phát hiện xe khách chở đầy xe máy 

Hiện Tổ công tác đã lập biên bản ban đầu, bàn giao toàn bộ phương tiện, tài xế cùng 15 chiếc xe máy cho Công an phường Dầu Giây để mở rộng điều tra, truy xét đường dây vận chuyển và tiêu thụ xe trộm cắp liên tỉnh này.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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