Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn một năm lẩn trốn

Xác nhận với phóng viên, Đại úy Tô Hải Giang, Trưởng công an xã Vĩnh Am, Công an TP Hải Phòng cho hay, mới đây đơn vị đã phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, ngày 5/10/2026, Công an xã Vĩnh Am, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Lê Thanh Hiền (tên gọi khác Tất Thanh, sinh ngày 16/7/1998, trú tại ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) khi đang lẩn trốn tại ấp Bình Trung, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Lê Thanh Hiền (x)

Trước đó, Lê Thanh Hiền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự. Sau khi bị khởi tố, Hiền bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 7/4/2025. Cơ quan Công an sau đó đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Am xác định Hiền đang lẩn trốn trên địa bàn ấp Bình Trung, xã Lấp Vò. Ngày 5/10, lực lượng công an tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Vĩnh Am đã bàn giao Lê Thanh Hiền cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.