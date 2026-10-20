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Bóc gỡ đường dây tổ chức cho 43 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Thứ Ba, 17:13, 20/10/2026
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VOV.VN - Đồng loạt kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú, Công an TP.Đồng Nai đã bóc gỡ đường dây tổ chức cho 43 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời triệt phá các hành vi lừa đảo qua mạng và đánh bạc liên quan.

Thực hiện kế hoạch rà soát, làm sạch địa bàn, tối 23/6 và rạng sáng 24/6/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra 12 cơ sở lưu trú tại phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp (thuộc tỉnh Đồng Nai cũ). Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 43 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, không khai báo tạm trú.

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Nhiều người nước ngoài bị phát hiện cư trú bất hợp pháp (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Cụ thể, tại nhà A34, A35 đường D5 (phường Trấn Biên), phát hiện 35 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp; tại nhà A26B đường Phạm Văn Nghĩa (phường Tam Hiệp), phát hiện 5 người không có hộ chiếu. Tại căn hộ B1801 chung cư Topaz Twins, phát hiện 1 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, trú phường Trấn Biên) giữ vai trò chủ mưu tổ chức nơi ở. Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017.

Tháng 5/2026, qua tài khoản WhatsApp “Co Co”, Li Kun nhận hợp tác tìm chỗ ở cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng. Sau đó, Linh đứng ra ký hợp đồng thuê hàng loạt căn nhà (A34, A35 đường D5; B1801 chung cư Topaz Twins), nhận tiền chuyển về, trực tiếp mua sắm nội thất, lắp camera để phục vụ việc lưu trú bất hợp pháp.

Ngoài ra, Linh còn giới thiệu cho Go Qing thuê căn hộ A26B và đứng tên thuê căn hộ B1801 cho Zhao Hong đưa người nước ngoài vào ở trái phép. Quá trình điều tra còn làm rõ hàng loạt vi phạm khác của nhóm đối tượng trên.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Linh rủ rê Lăng Hoài Lâm (27 tuổi), Trần Văn Dũng (32 tuổi) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc - anh ruột Li Kun) dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào "trạm sạc Tesla giả", chiếm đoạt 1.090,21 USDT (khoảng 28,3 triệu đồng). Cơ quan công an đã thu giữ 5 máy tính, 11 điện thoại và 1 máy tính bảng.

Rạng sáng 24/6/2026, công an bắt quả tang 3 bị can quốc tịch Trung Quốc (Han Xu, Lin Kang Ling, Song Yue Qi) đang đánh bài ăn tiền tại đường D5, thu giữ 13,9 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an TP.Đồng Nai đã lần lượt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (do nuôi con nhỏ) về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Khởi tố, bắt tạm giam Li Kun về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Khởi tố 3 bị can Trung Quốc về tội “Đánh bạc”.

Hiện Công an TP.Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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