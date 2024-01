Bắt kẻ buôn người từ Trung Quốc trốn sang Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Công an Trung Quốc bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn Bình Dương.