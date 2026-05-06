中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS

Thứ Tư, 21:31, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS Đỗ Văn Mạnh được xác định tạo lập, điều hành đường dây tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu sai phép, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin: Lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam với bị can Đỗ Văn Mạnh (SN 1982, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội); Đặng Thị Huyền (SN 1996, nhân viên IEMS, trú phường Phú Diễn, Hà Nội); Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ, trú phường Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

bat tam giam chu tich hoi dong vien khoa hoc quan ly giao duc iems hinh anh 1
Khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (áo xanh). 

Theo điều tra, Đỗ Văn Mạnh cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây sử dụng nền tảng trực tuyến để tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu, tuy nhiên chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, Đỗ Văn Mạnh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài chuyển đổi 1 nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành 1 tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bright Set theo khung tham chiếu chung châu Âu có tên là Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy.

Dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế, các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia. Mỗi trường hợp tham gia thi, các đối tượng thu từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tổng cộng số tiền thu lời bất chính được xác định là gần 200 tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các loại chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp, không tham gia các kỳ thi trái phép; đồng thời cảnh giác trước các quảng cáo ‘thi dễ, cấp nhanh’ trên mạng xã hội… Đồng thời, lực lượng chức năng đề nghị những cá nhân đã tham gia các kỳ thi do đường dây này tổ chức cần chủ động liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Chủ tịch Đỗ Văn Mạnh IEMS LLC lừa đảo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cán bộ công an bị chém trọng thương đã qua cơn nguy kịch
Cán bộ công an bị chém trọng thương đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Đại úy công an bị chém trọng thương tại Quảng Trị đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam–Cuba Đồng Hới. Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê, thở máy và được hồi sức tích cực, theo dõi đặc biệt.

Cán bộ công an bị chém trọng thương đã qua cơn nguy kịch

Cán bộ công an bị chém trọng thương đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Đại úy công an bị chém trọng thương tại Quảng Trị đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam–Cuba Đồng Hới. Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê, thở máy và được hồi sức tích cực, theo dõi đặc biệt.

Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội
Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan các vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó có trường hợp chiếm đoạt tới 1 tỷ đồng.

Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội

Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan các vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó có trường hợp chiếm đoạt tới 1 tỷ đồng.

Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật
Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật

VOV.VN - Ngày 5/5, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật

Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi chia sẻ, bình luận tin sai sự thật

VOV.VN - Ngày 5/5, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng
Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá nhóm 6 đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại khu vực biên giới. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã khai thác hơn 3.000m³ đất, tiêu thụ khoảng 300 xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Tây Ninh triệt phá nhóm khai thác đất mặt ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá nhóm 6 đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại khu vực biên giới. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã khai thác hơn 3.000m³ đất, tiêu thụ khoảng 300 xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khởi tố vợ chồng chủ doanh nghiệp tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép
Khởi tố vợ chồng chủ doanh nghiệp tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép

VOV.VN - Cặp vợ chồng là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM vừa bị khởi tố vì tổ chức cho 10 người Bangladesh quá hạn tạm trú ở lại Việt Nam trái phép để làm việc.

Khởi tố vợ chồng chủ doanh nghiệp tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép

Khởi tố vợ chồng chủ doanh nghiệp tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép

VOV.VN - Cặp vợ chồng là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM vừa bị khởi tố vì tổ chức cho 10 người Bangladesh quá hạn tạm trú ở lại Việt Nam trái phép để làm việc.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật