Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS

Ngày 6/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin: Lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam với bị can Đỗ Văn Mạnh (SN 1982, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội); Đặng Thị Huyền (SN 1996, nhân viên IEMS, trú phường Phú Diễn, Hà Nội); Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ, trú phường Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (áo xanh).

Theo điều tra, Đỗ Văn Mạnh cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây sử dụng nền tảng trực tuyến để tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu, tuy nhiên chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, Đỗ Văn Mạnh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài chuyển đổi 1 nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành 1 tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bright Set theo khung tham chiếu chung châu Âu có tên là Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy.

Dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế, các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia. Mỗi trường hợp tham gia thi, các đối tượng thu từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tổng cộng số tiền thu lời bất chính được xác định là gần 200 tỷ đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các loại chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp, không tham gia các kỳ thi trái phép; đồng thời cảnh giác trước các quảng cáo ‘thi dễ, cấp nhanh’ trên mạng xã hội… Đồng thời, lực lượng chức năng đề nghị những cá nhân đã tham gia các kỳ thi do đường dây này tổ chức cần chủ động liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.