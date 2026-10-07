Cà Mau: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém mẹ con cô giáo thương vong

Liên quan vụ việc, chị N.T.L.H (38 tuổi, giáo viên tiểu học) chở hai con gái về nhà, bị người đàn ông lao vào dùng dao tấn công dã man, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.C.C (SN 1986, ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm C đã bị khởi tố để điều tra.

Xuống tay tàn độc với 3 mẹ con

Trước đó, vào khoảng 17h20 ngày 5/10, chị N.T.L.H. chở 2 con gái (6 tuổi và 11 tuổi) từ trường về nhà. Khi đến nhà ở khu vực ấp 3, xã Năm Căn, chị H lời qua tiếng lại với T.C.C và bất ngờ bị đối tượng dùng dao tấn công cả 3 mẹ con.

Nhận được tin báo, Công an xã Năm Căn đã kịp thời có mặt. Nhiều người dân địa phương cũng đã tích cực tham gia khống chế, bắt giữ đối tượng ngay tại hiện trường, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu V.N.T.K đã tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng một người con khác được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị với nhiều vết thương.

Công an cùng người dân địa phương khống chế nghi phạm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, sức khỏe hai mẹ con chị N.T.L.H đã qua cơn nguy kịch. Cả hai đang được theo dõi, điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, C. và chị H có quan hệ tình cảm, chung sống cùng 3 người con riêng của chị từ năm 2022. Do phát sinh mâu thuẫn trước đó nhưng chưa được giải quyết được nên xảy ra vụ việc.