Thu giữ diều sáo bay cao hơn 200m, đe dọa an toàn hàng không ở Hải Phòng

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 17h15 ngày 4/9/2026, Công an xã An Hưng nhận tin báo từ Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) về việc xuất hiện một vật thể bay giống diều tại khu vực phía sau Trại tạm giam, gần Cầu Khuể, thuộc địa bàn xã An Hưng.

Ngay sau đó, Công an xã An Hưng cử 2 cán bộ, chiến sĩ cùng một tổ viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Phương Hạ và trưởng thôn Phương Hạ đến khu vực cánh đồng của thôn để kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc diều sáo có sải cánh khoảng 2m, màu đen, có sọc vàng và đỏ. Chiếc diều được xác định đang bay ở độ cao hơn 200m và được buộc vào gốc chuối. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện người thả diều.

Công an xã An Hưng sau đó đã thu giữ chiếc diều. Qua vụ việc, Công an xã An Hưng khuyến cáo người dân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các trò chơi dân gian, đặc biệt là hoạt động thả diều. Người dân cần lựa chọn địa điểm phù hợp, tránh khu vực có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Trước đó, ngày 7/6/2026, Công an phường Hải An đã xác minh, lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 4,6 triệu đồng đối với ông L.X.Đ. (SN 1962) và con trai là L.V.T. (SN 1992), cùng trú tại TDP Đằng Hải 1, phường Hải An, Hải Phòng. Hai người bị xử phạt do có hành vi thả diều trong khu vực cấm.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định khi thả diều, đặc biệt tại những khu vực gần sân bay, cơ sở hàng không và các địa điểm có yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn.