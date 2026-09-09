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Bắt giữ đối tượng trộm cắp dây cáp điện tại 22 cột đèn đường ở Hải Phòng

Thứ Tư, 12:16, 09/09/2026
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VOV.VN - Công an xã Gia Lộc, Công an TP Hải Phòng vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1990, trú tại thôn Bái Hạ, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, khi đang cắt phá dây cáp điện ngầm để trộm cắp. Qua đấu tranh, Tuyền khai nhận đã thực hiện hành vi tương tự tại 22 cột đèn đường trên địa bàn.

Công an TP Hải Phòng thông tin, cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2026, một số cột đèn chiếu sáng trên đường tỉnh 393, đoạn qua thôn Chằm, xã Gia Lộc, bị kẻ gian cạy phá, lấy trộm các đoạn dây cáp điện ngầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Lộc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Rạng sáng 12/8, tổ công tác Công an xã Gia Lộc phối hợp với 2 nhân viên Công ty Dịch vụ bảo vệ Bắc Trung Nam phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Tuyền đang cắt phá cột đèn nhằm rút lấy trộm dây cáp điện ngầm.

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Đối tượng Nguyễn Thanh Tuyền cắt phá dây điện 22 cột đèn

Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận, từ ngày 17/7 đến 29/7/2026, đối tượng đã cắt phá 20 đoạn dây điện có đặc điểm tương tự, nối giữa 22 cột đèn khác của UBND xã Gia Lộc trên tuyến đường.

Số dây điện sau khi lấy trộm được Tuyền mang bán, với tổng giá trị được xác định là 89.376.000 đồng.

Ngày 19/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tuyền về tội “Trộm cắp tài sản”.

Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời cho thấy tinh thần chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an xã Gia Lộc.

PV/VOV.VN
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