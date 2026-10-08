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Chủ tịch Hải Phòng: Chủ động ngăn chặn các nguy cơ phát sinh tội phạm từ sớm

Thứ Năm, 10:48, 08/10/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hải Phong Đỗ Thành Trung ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Công an TP Hải Phòng trong công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp thời gian qua. An ninh trật tự vững chắc góp phần xây dựng thành phố là nơi đáng sống.

Chiều 7/10, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trên địa bàn thành phố.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chủ trì hội nghị.

chu tich hai phong chu dong ngan chan cac nguy co phat sinh toi pham tu som hinh anh 1
Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành thành phố; lãnh đạo Viện KSND thành phố, TAND thành phố; các thành viên Ban Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo UBND và chỉ huy Công an các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình; bỏ học, tụ tập theo nhóm; sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát; bị tác động bởi các nội dung bạo lực, lệch chuẩn trên không gian mạng, từ đó phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 75 vụ với 225 đối tượng vị thành niên vi phạm pháp luật.

Công an thành phố cũng đưa vào diện theo dõi, quản lý, giáo dục 2.985 đối tượng thanh thiếu niên hư, có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình khẳng định lực lượng Công an thành phố tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp nói riêng.

Trong đó, Công an thành phố kiến nghị thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, người thất nghiệp do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, nhằm thống nhất chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác này.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung khẳng định Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, việc chăm lo, giáo dục, rèn luyện và bảo vệ môi trường sống lành mạnh cho thanh thiếu niên, học sinh vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là trách nhiệm lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp cận vấn đề một cách đồng bộ, lấy phòng ngừa xã hội làm nền tảng, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của toàn lực lượng Công an TP Hải Phòng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm nói chung và vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trong thời gian qua, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung khẳng định, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, công tác chăm lo, giáo dục, quản lý, rèn luyện và tạo dựng môi trường sống lành mạnh cho học sinh, thanh thiếu niên không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài của cả hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng lưu ý 5 vấn đề trọng tâm, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, lấy phòng ngừa xã hội làm nền tảng, chủ động nhận diện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở; không để hình thành, phát sinh các điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các lực lượng và sự đồng thuận, chung tay của nhân dân, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục có chuyển biến tích cực, thực chất, bền vững; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng Hải Phòng phát triển an toàn, văn minh, hiện đại, đáng sống. 

chu tich hai phong chu dong ngan chan cac nguy co phat sinh toi pham tu som hinh anh 2
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vị thành niên.

Trung tướng Trần Ngọc Hà bày tỏ tin tưởng những kết quả của Công an thành phố Hải Phòng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, người thất nghiệp sẽ là kinh nghiệm quý, trở thành mô hình để lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu nhân rộng trên toàn quốc.

PV/VOV.VN
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